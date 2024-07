Emma Marrone canta Can't Help Falling in Love alle nozze vip: il video

Emma Marrone che canta Can't Help Falling in Love di Elvis Presley al matrimonio di Pit Gaudi e Niki Wu Jie non solo ha emozionato enormemente tutti gli invitati a nozze ma sta facendo lo stesso con tutti quanti in rete. Il video, infatti, è diventato virale.

Il matrimonio tra il manager delle star Pit Gaudi (al secolo Pietro Gaudioso) e la modella Niki Wu Jie si è celebrato a Mazara del Vallo il 29 giugno 2024 e ha visto la cantante esibirsi, intonando il successo di Elvis Presley. L’ha cantata mentre la sposa si dirigeva verso l'altare.

Can't Help Falling in Love significa “non posso fare a meno di innamorarmi di te”, offrendosi dunque come inno a quell'amore a cui è impossibile sottrarsi.

Il brano è stato reso immortale da The King, scritto da George Weiss, Hugo Peretti e Luigi Creatore. La melodia è basata su un'antica canzone del XVIII secolo intitolata Plaisir d'amour, opera di Martini il Tedesco su parole di Jean-Pierre Claris de Florian.



Potete guardare e ascoltare Emma Marrone che canta Can't Help Falling in Love nel video che trovate in fondo a questo articolo, condiviso su Instagram dalla sposa Niki Wu Jie.