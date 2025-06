Il Diavolo veste Prada 2, le riprese al via a luglio

Come rilanciato da Deadline, Emily Blunt ha rivelato che le riprese dell'atteso sequel prenderanno il via nel mese di luglio. Nessuna notizia sugli altri nomi del cast. La pellicola debutterà nelle sale americane il 1° maggio 2026

il diavolo veste prada 2, le dichiarazioni di emily blunt

Emily Blunt (FOTO) tornerà a vestire i panni di Emily Charlton, assistente di Miranda Priestly, il personaggio interpretato dall’iconica Meryl Streep nel film diretto da David Frankel, regista di altri celebri lavori: da Collateral Beauty a Io & Marley con Owen Wilson e Jennifer Aniston. Intervistata da Entertainment Tonight, Emily Blunt ha annunciato l’inizio delle riprese per il mese di luglio. Nessuna informazione sulla presenza degli altri attori del cast originale. Infatti, al momento Anne Hathaway (FOTO) non ha confermato il suo ritorno, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Come rivelato, la sceneggiatura sarà firmata da Aline Brosh McKenna. Emily Blunt si è espressa anche sul futuro del suo personaggio: “È così strano, ancora non ho neanche letto la sceneggiatura. Non lo so. Sono tipo ‘Dov’è lei?’. Non lo so”. La pellicola farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi tra meno di un anno, più precisamente il 1° maggio 2026. Massimo riserbo per quanto riguarda la distribuzione sul mercato italiano e sulla sinossi, forse basata sul romanzo sequel La vendetta veste Prada: Il ritorno del diavolo della scrittrice statunitense Lauren Weisberger.