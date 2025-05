Il Diavolo veste Prada 2 ha finalmente una data di uscita

Tra meno di un anno torneremo a respirare l'aria frenetica e inebriante della redazione di Runway ma non siamo affatto sicuri di ritrovarla come l'abbiamo lasciata. Da Il Diavolo veste Prada, il travolgente film sul mondo dell'editoria della moda che ha dato a Meryl Streep, Anne Hathaway e compagni la possibilità di interpretare ruoli iconici che hanno segnato le rispettive carriere, sono passati venti anni e la stampa cartacea non è più quella di un tempo. Toccherà a Miranda Priestly , la coriacea direttrice della rivista più autorevole del settore, risollevare le sorti della testata . Lo spunto della trama (di grande attualità) è stato rivelato nell'ambito degli aggiornamenti sul progetto di cui ora si conosce la data di uscita. L'universo di Miranda è cambiato e la sua egemonia è minacciata dalla presenza di vecchie conoscenze che nel frattempo hanno fatto strada. Emily Blunt , che tornerà per il sequel, è adesso una manager di un gruppo del lusso che dispone del denaro per le inserzioni pubblicitarie di cui ha disperatamente bisogno la rivista. La ex assistente di Miranda deciderà di vendicarsi del suo vecchio capo?

Confermati regista, sceneggiatore e produzione del film originale

Non si sa molto del sequel de Il Diavolo veste Prada, oltre alla presenza di Meryl Streep nel ruolo che le ha dato grande popolarità nei primi anni del Duemila. Si suppone, da ciò che è noto della trama, che anche Emily Blunt e Anne Hathaway dovrebbero tornare ad indossare i panni dei loro precedenti e rispettivi personaggi: Emily Charton e Andrea Sachs. Al film dovrebbe unirsi anche Stanley Tucci, che ha interpretato Nigel, collaboratore di Miranda, ma l'attore e regista non ha dato conferme del suo coinvolgimento nel film in lavorazione nelle più recenti interviste.

Quanto al team di produzione, è noto che alla regia dovrebbe tornare David Frankel, che ha diretto il film originale. La sceneggiatrice del cult del 2006, Aline Brosh McKenna, dovrebbe firmare il nuovo copione. Confermato anche il ritorno di Wendy Finerman come produttrice nel nuovo film.

Se è vero che "squadra che vince non si cambia" c'è da aspettarsi anche una conferma di Patricia Field nel comparto costumi, uno dei punti di maggiore interesse della pellicola. Magari con l'aggiunta di qualche collaboratore importante. La moda non dorme mai e in venti anni le aspettative dei fan del primo film sono diventate praticamente enormi.