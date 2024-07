Il Diavolo veste Prada 2, è ufficiale: Disney lavora al sequel

Miranda Priestley sta per tornare nel sequel de Il diavolo veste Prada. Come riportato da Variety, Disney sta sviluppando il seguito del celebre film del 2006, dove Meryl Streep interpretava la tirannica direttrice della rivista di moda Runway, mentre Anne Hathaway ed Emily Blunt recitavano nei panni delle sue tormentate assistenti, Andrea Sachs ed Emily Charlton. La sceneggiatrice della pellicola originaria, Aline Brosh McKenna, è in trattativa per il nuovo capitolo, mentre la produttrice è Wendy Finerman, vincitrice del premio Oscar per il Miglior film con Forrest Gump nel 1994. Non è ancora chiaro quali attori del vecchio cast ritorneranno sullo schermo, mentre la trama dovrebbe seguire Priestly mentre affronta il declino dell’editoria tradizionale e l’ex assistente Charlton, che ora è diventata una potente dirigente in un gruppo di lusso.

Il successo di Il diavolo veste Prada

Basato sul romanzo del 2003 Il diavolo veste Prada di Lauren Weisberger, che racconta l’esperienza da incubo di una giovane donna che lavora in una rivista di moda (la scrittrice aveva lavorato come assistente personale di Anna Wintour, direttrice di Vogue America), l’omonimo film ha ottenuto un enorme successo mondiale, con un guadagno di 326,7 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino. Per la sua interpretazione, Meryl Streep ha anche ricevuto un Golden Globe come Miglior attrice in una commedia e una nomination agli Oscar. La designer Patricia Field ha invece ottenuto una candidatura agli Oscar per i costumi del film. La notizia del sequel arriva poco dopo il debutto in Inghilterra del musical con protagonista Vanessa Williams e l’adattamento musicale di Elton John. Inoltre, lo scorso febbraio, in occasione dei Sag Awards, il cast de Il diavolo veste Prada si era riunito dopo 18 anni.