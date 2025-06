Euphoria 3, Sydney Sweeney: "Cassie sarà sempre più pazza"

Continua a salire la febbre per la terza stagione di Euphoria tra i fan della serie HBO creata da Sam Levinson. Il ritorno di tutto il cast sul set dopo una lunga pausa segnata da vicissitudini produttive, scioperi di sceneggiatori e attori a Hollywood, agende sempre più fitte di impegni per le star del cast, ha rilanciato le attese.

E proprio una delle attrici principali di Euphoria è stata ospite giovedì sera di The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, dove ha parlato del futuro del personaggio di Cassie stando attentissima a non fare spoiler. “Cassie è pazza”, ha detto l’attrice. E al conduttore che le chiedeva se dunque lo fosse ancora, ha replicato: “Oh, è pure peggio”.

Le foto con l'abito da sposa

Insomma, di mettere la testa a posto, per Cassie, non se ne parla proprio. E le vicende legate alla sua linea narrativa sono al centro delle voci dopo la diffusione di alcune immagini dal set che ritraevano Sydney Sweeney in abito da sposa. Così Jimmy Fallon non ha potuto fare a meno di chiedere all’attrice se davvero, come sembra, Cassie convolerà a nozze. Ovviamente, su questo, la bocca di Sweeney è rimasta cucita: “Non posso né confermare né smentire”, ha detto. E poi ha aggiunto: “Chissà, potrebbero essere immagini generate dall’intelligenza artificiale”. “No, non possono esserlo”, la replica divertita di Fallon.