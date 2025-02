Il terzo capitolo della serie HBO, acclamata per il suo approccio audace e visivamente innovativo nel raccontare le esperienze adolescenziali, vede l’entrata di una stella delle sette note. La super star spagnola Rosalía - cantante vincitrice di un Grammy e nota per il suo stile musicale unico che fonde flamenco, pop e influenze urban - farà il suo debutto come attrice nel mondo di Euphoria



In Euphoria 3, entra a fare parte del cast la star della musica Rosalía. Non è l’unico nuovo arrivo per quanto riguarda l’ensemble di attori della terza stagione, ma è sicuramente uno dei più elettrizzanti, specialmente per i tantissimi fan che venerano letteralmente questa musicista. Il terzo capitolo della serie HBO, acclamata per il suo approccio audace e visivamente innovativo nel raccontare le esperienze adolescenziali, accoglie dunque a braccia aperte una stella delle sette note. La cantante spagnola Rosalía, vincitrice di un Grammy e nota per il suo stile musicale unico che fonde flamenco, pop e influenze urban, farà il suo debutto come attrice nel mondo di Euphoria. L'attesissima terza stagione è finalmente entrata in fase di produzione questa settimana, portando con sé importanti novità sia per quanto riguarda il cast che la squadra creativa. La produzione dello show si prepara a un nuovo capitolo, con l’introduzione di numerosi nuovi personaggi e l’uscita di scena di alcuni volti storici.

Non solo Rosalía: tante star di vari settori nel cast Tra le nuove star che si uniranno alla serie spiccano nomi di grande rilievo nel panorama artistico e sportivo. Oltre alla cantante spagnola Rosalía, infatti, ci sarà Marshawn Lynch, ex campione del Super Bowl e icona della NFL, che si cimenterà in una nuova esperienza nel mondo della recitazione. Un altro ingresso degno di nota è quello di Kadeem Hardison, attore famoso per il suo ruolo nella sitcom cult A Different World. Oltre a questi tre nomi di spicco, il cast si arricchirà ulteriormente con Adewale Akinnuoye-Agbaje, noto per le sue interpretazioni in Lost e Suicide Squad, Toby Wallace, Darrell Britt-Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hébert e Anna Van Patten. Questi nuovi ingressi contribuiranno a dare nuova linfa alla serie, portando personaggi inediti e nuove dinamiche narrative.

Confermata la maggiorate del cast principale Nonostante le novità, il cuore della serie rimarrà invariato grazie alla conferma della maggior parte del cast principale. Torneranno, infatti, Zendaya, vincitrice di un Emmy per il suo ruolo di Rue, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Eric Dane, Alexa Demie e Maude Apatow. Inoltre, Martha Kelly e Chloe Cherry avranno un ruolo più centrale nella trama, essendo state promosse a regular della serie. Anche Colman Domingo, apprezzato per la sua intensa interpretazione, farà il suo ritorno come guest star. Tuttavia, alcuni attori che hanno contribuito a rendere Euphoria un fenomeno culturale non torneranno per la terza stagione. Nika King, che interpretava la madre di Rue, non compare nella lista ufficiale del cast, così come Austin Abrams e Algee Smith, che avevano ruoli secondari ma significativi. Anche Storm Reid, interprete di Gia, la sorella minore di Rue, aveva già anticipato a novembre che il suo personaggio non sarebbe stato presente nei nuovi episodi. Un'altra assenza di rilievo è quella di Barbie Ferreira, che interpretava Kat: l'attrice aveva già annunciato la sua uscita dalla serie nell'agosto 2022.

Cambiamenti anche dietro le quinte Anche dietro le quinte si registrano importanti cambiamenti, con l'arrivo di professionisti di grande calibro nel settore cinematografico. Colleen Atwood, celebre costumista vincitrice di quattro premi Oscar per il suo lavoro (nei film Chicago, Memorie di una geisha, Alice in Wonderland, Animali fantastici e dove trovarli), si unisce alla produzione in qualità di co-produttrice, promettendo un'evoluzione ancora più sofisticata dello stile visivo della serie. Natasha Newman-Thomas prenderà il suo posto come costumista ufficiale, mentre Francois Audouy si occuperà della scenografia, contribuendo a ridefinire l'estetica di Euphoria nella nuova stagione.