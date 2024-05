La cantante spagnola ha debuttato come portavoce dello stile senza tempo della borsa trapuntata, icona del marchio del lusso francese. La trentunenne, già ospite delle ultime sfilate del brand, ha indossato creazioni della Maison al recente Met Gala

Dopo alcuni mesi di collaborazione, Dior ha ufficializzato l'ingresso di Rosalía nella squadra di global ambassador del brand.

La notizia è arrivata insieme ai primi scatti ufficiali della cantante spagnola in total look Dior sui canali ufficiali del marchio del lusso francese.

Le foto, scattate dall'obiettivo di Collier Schorr, ritraggono la cantautrice amata dalla Generazione Z e non solo con un look fresco e contemporaneo. Tra le sue mani c'è l'iconica borsa Lady Dior, che non ha mai smesso di essere un accessorio desideratissimo.

Rosalía portavoce della femminilità contemporanea La collaborazione tra Rosalía e Dior a cui i fan della cantante e gli appassionati di moda hanno assistito nelle ultime due stagioni, era solo un'anteprima di una operazione più grande che porterà la cantante spagnola sempre più spesso nella capitale della moda francese.

Non solo la vedremo come ospite fissa della prima fila delle sfilate - cosa che già si è verificata per le Fashion Week del settembre 2023 e dello scorso febbraio – ma è ormai più che probabile che, anche sul palco l'artista vestirà capi ideati esclusivamente per lei dalla direttrice creativa della Maison, Maria Grazia Chiuri.

La creativa italiana ha dato il benvenuto a Rosalía con un post e, nella didascalia, ha spiegato le ragioni della scelta della cantante come nuova portavoce dello stile del marchio: “Sono sempre stata grande fan della sua musica e della sua capacità di coniugare le sue radici musicali spagnole con uno spirito moderno contemporaneo. Sono così felice che Rosalía sia la nuova donna di Lady Dior e di condividere insieme questo viaggio”. vedi anche Paris Fashion Week, la sfilata F/W 24 omaggia la nascita di Miss Dior

Rosalia regina del Met Gala in Dior Rosalía, nata in Catalogna, classe 1992, ha debuttato come indossatrice d'eccezione della borsa Lady Dior, un'icona del marchio del lusso francese dal fascino intramontabile, presente nel guardaroba delle star come in quello di chi vuole avere a disposizione un pezzo che ha il suo posto nella storia della moda.

Da quando ha iniziato a mescolare i capi Dior a quelli del suo guardaroba precedente, Rosalía si è fatta inteprete di una sobrietà e di un certo rigore che, in qualche modo, hanno rivoluzionato il suo stile. Se alle sfilate aveva sfoggiato qualche look bicolor, bianco e nero, al Met Gala, dove è stata ospite della Maison, ha optato per un severo, quanto elegantissimo, total black.

A differenza degli altri blasonati invitati, Rosalía ha fornito una versione dark del dress code collegato alla mostra Sleeping Beauties: Reawakening Fashion. Il suo abito scuro, con tanto di veletta rigida e strutturata, rievocava atmosfere gotiche e vittoriane.

Realizzato in pregiata lana nera perlescente e seta, il custom dress col bustier coi bottoni frontali e la gonna dritta col sopragonna a strascico, ha richiesto moltissime ore di lavoro sartoriale. Il risultato. però, era perfetto. La cantante ha incantato tutti con la sua bellezza magnetica. vedi anche Met Gala 2024, le pagelle ai look sul red carpet da Zendaya a Jennifer

