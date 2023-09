1/14 ©Getty

Maria Grazia Chiuri svela a Parigi nell'ambito della prima giornata di fashion show della Fashion Week di settembre, la collezione Dior Spring/Summer 2024. La scenografia fa da contesto, come sempre, alle creazioni. L'area sfilate è occupata da un grande schermo al led lungo sette metri dove scorre l'opera della visual artist Elena Bellantoni dal titolo "Not Her"

