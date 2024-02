Paris Fashion Week, la sfilata di Dior Autunno/Inverno 2024. FOTO

6/15 ©Getty

Maria Grazia Chiuri ha detto che la sua musa per questa collezione è stata Gabriella Crespi, artista e designer eclettica italiana divenuta celebre per il suo lavoro come scultrice, la quale entrò in contatto con la Maison Dior negli anni Sessanta collaborando in qualità di designer della linea di oggetti per la casa. Crespi, che fu chiamata a lavorare per Dior dall'allora direttore creativo del marchio, il leggendario Marc Bohan, era dotata di un notevole stile personale che riecheggia nella nuova collezione del brand