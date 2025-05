12/12 ©Webphoto

Fanno parte del cast anche Molly McCann, che interpreterà Louella McCoy, e Iona Bell nel ruolo di Lou Lou, sua sosia designata. Le due attrici metteranno in scena un intrigante gioco di doppi. Recita anche Mckenna Grace, che sarà Maysilee Donner, legata al passato di Haymitch. Il suo destino sarà cruciale per il tributo del Distretto 12. Non mostriamo le foto di queste tre attrici in quanto minorenni. Il film Hunger Games: Sunrise on the Reaping arriverà il 20 novembre 2026