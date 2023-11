Hunger Games, il poster del prequel omaggia Jennifer Lawrence

L’account Instagram del film ha pubblicato una nuova locandina promozionale ritraente Coriolanus Snow. Il futuro Presidente di Panem è seduto su un trono bianco, come in uno dei poster più celebri dell’ultimo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence . Il profilo X di PopBase ha rilanciato le due immagini mettendole a confronto.

Grande attesa per il prequel che racconterà di un giovane Coriolanus Snow impegnato a far da mentore a Lucy Gray Baird , tributo del Distretto 12, per la decima edizione degli Hunger Games. La pellicola si concentrerà sul rapporto tra i due giovani ragazzi, interpretati da Tom Blyth e Rachel Zegler , quest’ultima vincitrice di un Golden Globe come Migliore attrice in un film commedia o musicale grazie a West Side Story di Steven Spielberg.

Il canale YouTube di Notorious Pictures ha condiviso in anteprima una breve clip tratta dal film con Jason Schwartzman nei panni di Lucky Flickerman. Questa la sinossi della pellicola: “Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente”.