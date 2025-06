Addio a Devin Harjes, volto di Boardwalk Empire. Aveva 41 anni

Un texano alla conquista di New York

Nato a Lubbock, in Texas, il 29 luglio 1983, Harjes aveva coltivato fin dai tempi del college la passione per la recitazione, un amore che lo aveva spinto a trasferirsi a New York per inseguire il suo sogno. Dopo aver mosso i primi passi in cortometraggi universitari, produzioni off-Broadway e film indipendenti, aveva conquistato il piccolo schermo con una serie di ruoli memorabili. Tra questi, spiccano il pugile Jack Dempsey nella serie HBO 'Boardwalk Empire' e l'infermiere Oscar a Rikers Island nella serie Marvel 'Daredevil' prodotta da Netflix. Harjes aveva inoltre interpretato Clyde, una guardia bancaria, nella serie 'Gotham', tratta dall'universo di DC Comics. Il suo curriculum include anche apparizioni in 'Orange Is the New Black', 'Blue Bloods', 'Fbi', 'Elementary', 'Rebel in the Rye', 'Boyz of Summer', 'The Forest Is Red', 'When the Shadow Falls' e 'Surprise Surprise, Mr. Conovy'. Il suo ultimo ruolo è stato quello di Pete Baylor in nove episodi della terza stagione di 'Manifest' sulla NBC.