Hunger Games, svelato il primo brano della colonna sonora del prequel

Rachel Zegler, interprete di Lucy Gray Bird, ha inciso una nuova versione del brano The Hanging Tree cantato da Jennifer Lawrence per la colonna sonora di Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1

hunger games, the hanging tree in uscita il 20 ottobre

Poche settimane all’arrivo del prequel della saga portata al successo da Jennifer Lawrence. Francis Lawrence è tornato dietro la macchina da presa per dirigere il film basato sul romanzo di Suzanne Collins. In attesa della distribuzione, la pagina Instagram ha annunciato l’uscita di una nuova versione del brano The Hanging Tree, cantato dall'interprete di Katniss Everdeen per il terzo capitolo della saga Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 1.

Il brano non fu soltanto un successo di pubblico, infatti The Hanging Tree raggiunse la Top20 della US Billboard Hot 100. La canzone è stata ora reincisa da Rachel Zegler, interprete di Lucy Gray Bird, e arriverà sul mercato venerdì 20 ottobre.