Cannes 2025, Nicole Kidman riceve il premio Woman in Motion 2025. FOTO

Potete guardare alcune immagini di Nicole Kidman vestita con un abito su misura in pizzo francese rosso scarlatto alla cerimonia di ieri sera, domenica 18 maggio 2025, durante la quale ha ricevuto il premio Woman in Motion 2025.

Il suddetto riconoscimento celebra ogni anno figure che si distinguono nel promuovere il ruolo delle donne nel mondo della settima arte e nella società. Ed è così che sulla Croisette i riflettori si sono accesi ancora una volta su Nicole Kidman, e non soltanto per il suo stile impeccabile o la sua storia cinematografica memorabile, ma per un riconoscimento che fa capire quanto questa donna si sia battuta, si stia battendo e - sicuramente - continuerà a farlo per il sostegno della rappresentanza delle donne nell’industria di cui fa parte.

Al Festival di Cannes 2025, nelle scorse ore Nicole Kidman ha ricevuto il premio Woman in Motion 2025. Nell’ambito della kermesse cinematografica che sta andando in scena in questi giorni in Costa Azzurra, la diva di Hollywood è stata insignita con il prestigioso riconoscimento rivolto alle donne del settore. Un gesto, questo, che sancisce il suo impegno nel sostenere la rappresentanza femminile nell’industria del cinema. L’attrice australiana ha accettato l’award assegnato da Kering in collaborazione con il Festival durante una cerimonia tenutasi nella cornice esclusiva della Place de la Castre.

“Il Festival di Cannes fa parte della mia vita da oltre trent’anni, e ricevere questo premio è un’emozione fortissima, un riconoscimento che aggiungo ai ricordi più preziosi della mia carriera”, ha dichiarato Kidman nel suo discorso di accettazione del riconoscimento assegnatole ieri sera. Un’emozione condivisa anche da François-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering (nonché marito di un'altra diva di Hollywood, ossia Salma Hayek), che ha sottolineato come Kidman rappresenti “lo spirito stesso di Women in Motion, grazie al suo impegno concreto e alle scelte artistiche coraggiose che l’hanno portata a ridefinire il ruolo delle donne nel cinema”.

Nicole Kidman è tornata sulla Croisette con la grazia di chi conosce profondamente questo palcoscenico. È un ritorno che sa di casa per lei, che negli anni ha calcato il tappeto rosso del festival per pellicole diventate pietre miliari come Dogville di Lars Von Trier o Moulin Rouge di Baz Luhrmann. Tuttavia, quest'anno l’occasione ha assunto un tono più intimo e politico: la sua presenza ha incarnato non solo la diva che è, ma anche la voce di un cambiamento possibile.

“Volevo che questo intento diventasse realtà”, ha detto l’attrice. “È un impegno che mi spinge a non fermarmi, perché per troppo tempo ci siamo chiesti se una donna potesse dirigere un film e, semplicemente, non venivano considerati nomi femminili. Era una questione di visibilità e coraggio. Oggi, parte del nostro lavoro è proteggere e incoraggiare le donne, offrendo loro un contesto di sostegno e fiducia”.

Nel suo intervento durante il talk organizzato da Women in Motion, Nicole Kidman ha parlato con franchezza e passione dell’urgenza di sostenere il lavoro delle registe. Un tema che le sta a cuore da anni, sin da quando nel 2017 prese la decisione di collaborare con una donna dietro la macchina da presa almeno ogni 18 mesi. Quella che all’epoca sembrava una promessa ideale oggi si traduce in una realtà concreta: sono 27 le registe con cui Kidman ha lavorato o sta lavorando.

Ha poi lanciato un appello contro l’ageismo, fenomeno che colpisce soprattutto le donne a Hollywood. “Quando superi una certa età, anche se hai avuto un successo importante in passato, rischi di essere dimenticata. Ma io voglio continuare. E credo fermamente che ci possano essere non solo un secondo, ma anche un terzo capitolo nella carriera di una donna”.

Nicole Kidman non ha mancato di sottolineare i progressi, ma anche le resistenze che persistono. Nel 2017, solo il 4% dei film di maggiore incasso al botteghino erano diretti da donne; nel 2024, la percentuale è salita al 13,6%. Ma secondo l’attrice, siamo ancora lontani da una vera equità. “È una cifra che resta troppo bassa. Continuerò a impegnarmi per farla crescere, cercando finanziatori pronti a credere nelle storie raccontate dalle donne”, ha affermato.

Una diva che coniuga messaggi profondi e senso estetico

Per l’occasione, Nicole Kidman ha saputo coniugare messaggi profondi e senso estetico, come sempre impeccabile. Alla cena ufficiale, l’attrice ha indossato un abito couture realizzato su misura, in pizzo francese rosso scarlatto, caratterizzato da un collo orientale e da una silhouette affusolata che ne esaltava l’eleganza naturale. Un look raffinato, pensato per un evento che non celebrava solo lo stile, ma anche la sostanza del suo contributo culturale.

Nel pomeriggio, durante il talk di Kering, ha sfoggiato invece un outfit più audace e moderno: jeans a vita bassa, giacca biker in pelle nera strutturata come un corsetto, e una cintura con fibbia dorata. Un look total black che ha catturato l’attenzione della stampa e del pubblico, confermando ancora una volta la sua capacità di muoversi con sicurezza tra glamour e contenuto.

Thierry Frémaux, Delegato Generale del Festival, ha voluto rendere omaggio alla versatilità e alla profondità di Nicole Kidman, definendola “un’artista che ha saputo liberare i personaggi femminili dai loro vincoli”.

Dalle interpretazioni visionarie in Eyes Wide Shut e The Hours fino ai ruoli più recenti, Kidman ha mostrato di non temere la complessità, incarnando figure femminili sempre fuori dagli schemi.

Il riconoscimento Women in Motion non premia solo la sua carriera luminosa, ma soprattutto la sua volontà di impiegare la propria influenza per cambiare la narrazione dominante. E nel farlo, Nicole Kidman continua a scrivere, ruolo dopo ruolo, una nuova storia di emancipazione, talento e consapevolezza.



Di seguito trovate alcune immagini di Nicole Kidman alla cerimonia di ieri sera, domenica 18 maggio 2025, durante la quale ha ricevuto il premio Woman in Motion 2025.