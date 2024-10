Nicole Kidman e Salma Hayek litigano sul red carpet: cos'è successo?

Il fatto risale al 30 settembre, ma solo ora è diventato virale. Secondo gli addetti ai lavori, tuttavia, a far arrabbiare l'attrice australiana non sarebbe stata la collega

I video, commentatissimi, mostrano Nicole Kidman e Salma Hayek sul tappeto rosso, insieme a Katy Perry. Un fotografo chiede insistentemente alle due attrici di avvicinarsi, per scattare una foto insieme. Ed è a quel punto che qualcosa succede. "Non mi toccare", dice Kidman a Hayek, allontanandola . Poi, l'attrice australiana manda un bacio a Perry e si allontana, dicendo alla collega: "Non ce n'è bisogno". Secondo i presenti, Salma Hayek avrebbe cercato di aiutare Nicole Kidman , o le avrebbe dato un consiglio, facendola però innervosire. Così, sul web hanno cominciato a circolare diverse ipotesi. Malinteso? Cattiva interpretazione della stampa? O, tra le due, c'è qualche vecchio rancore?

Lo scorso 30 settembre, Nicole Kidman e Salma Hayek hanno sfilato sul red carpet di Balenciaga, durante la Paris Fashion Week . Solamente in questi giorni, tuttavia, è diventato virale su Instagram e su TikTok un video che le vede litigare . O almeno, così sembra. Ma come sono andate le cose?

Nessuno screzio (forse)

In realtà, Nicole Kidman non era arrabbiata con Salma Hayek. A farla innervosire sarebbero stati i fotografi. Questo ciò che gli addetti ai lavori sostengono. Sembra infatti che le due attrici, insieme a Katy Perry, abbiano chiacchierato parecchio dopo aver posato per i fotografi. Ma che, a un certo punto, le richieste sarebbero state troppo insistenti per Kidman.

"Non c'è alcun problema" tra loro, ha detto in esclusiva un insider a DailyMail.com. "Quel video non rappresenta la realtà. C'è una foto che le ritrae insieme: non è successo niente. Si stavano scambiando dei consigli, mentre i fotografi continuavano a urlare e a bombardarle di domande. Volevano solamente andarsene".

"Sono amiche e vanno d'accordo, nonostante quello che tutti pensano. Nicole non è maleducata. Per niente", ha aggiunto.