Babygirl, il trailer del thriller erotico con Nicole Kidman

Cinema

Nicole Kidman, tutti i red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia

L'attrice hollywoodiana è tornata al Lido con 'Babygirl', pellicola in Concorso, a venticinque anni dalla storica partecipazione alla kermesse per 'Eyes Wide Shut', l'ultimo lungometraggio di Stanley Kubrick. Le foto dei look da tappeto rosso dell'attrice a Venezia raccontano l'evoluzione della sua cifra stilistica e offrono uno sguardo molto interessante sulla storia della moda d'inizio Duemila A cura di Vittoria Romagnuolo

Nicole Kidman è tornata a Venezia per la Mostra del Cinema 2024 prendendosi la scena come è logico per una star del suo calibro. L'attrice di origini australiane che ha scelto la cittadinanza statunitense è stata accolta trionfalmente dal pubblico internazionale della kermesse sul red carpet che ha preceduto la proiezione in Sala Grande di Babygirl, il suo ultimo e già molto discusso film. Kidman ha scelto l'Haute Couture di Schiaparelli, un abito con un bustier strettissimo che ha messo in risalto la sua silhouette longilinea

Da quando è diventata volto ufficiale della Maison Balenciaga, casa di moda per cui è scesa anche in passerella come indossatrice, Nicole Kidman ha iniziato a guardare sempre di più alla moda francese per i suoi look per le occasioni speciali. Il dress bustier per Venezia 2024 è una creazione Couture firmata da Daniel Roseberry vista nell'ambito della sfilata Fall/Winter 2024