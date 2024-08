Nicole Kidman, tutti i red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia

2/14 ©Getty

Da quando è diventata volto ufficiale della Maison Balenciaga, casa di moda per cui è scesa anche in passerella come indossatrice, Nicole Kidman ha iniziato a guardare sempre di più alla moda francese per i suoi look per le occasioni speciali. Il dress bustier per Venezia 2024 è una creazione Couture firmata da Daniel Roseberry vista nell'ambito della sfilata Fall/Winter 2024

Red Carpet Festival Venezia, voti ai look del 30 agosto, da Sveva Alviti a Nicole Kidman