The Perfect Couple, il teaser della serie Netflix con Nicole Kidman

Dopo il successo di “The Undoing- Le verità non dette”, l'attrice premio Oscar torna ad essere diretta da Susanne Bier per una nuova storia tesa come un romanzo giallo ambientata nell'upper class di Nantucket. Nel cast stellare anche Dakota Fanning, Liev Schreiber e Eve Hewson



Ritrovarsi in un romanzo giallo, uno di quelli che avrebbe potuto scrivere lei. In The Perfect Couple, la nuova miniserie Netflix, una storia thriller in sei episodi, Nicole Kidman è Greer Garrison Winbury, una scrittrice di larga fama che assiste allo sgretolarsi della sua immagine di donna e moglie perfetta a causa di un indagine per omicidio che coinvolge tutta la sua famiglia.

Dello show, che debutterà in streaming dal 5 settembre, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, sono ora disponibili le prime foto e un primo teaser trailer (anche in italiano), che anticipa la trama, le atmosfere e i volti dei protagonisti.

The Perfect Couple: la trama Dopo il successo di The Undoing- Le verità non dette, miniserie HBO del 2020 con Nicole Kidman e Hugh Grant coinvolti in una sordida vicenda di bugie e tradimenti, che ha ottenuto il plauso della critica e del pubblico, Susanne Bier ci riprova affidando all'attrice australiana un nuovo ruolo da protagonista che sembra, ancora una volta, perfetto per lei.

In The Perfect Couple, Kidman è Greer Garrison Winbury, una nota scrittrice che si prepara alle nozze di suo figlio con una ragazza, Amelia Sacks (l'attrice Eve Hewson), che lei disapprova.

Mentre fervono gli ultimi preparativi per le nozze favolose del rampollo di una delle famiglie più ricche e in vista di Nantucket, la comparsa di cadavere sulla spiaggia poco distante cambia radicalmente lo scenario. Tutti i componenti della famiglia di Greer sono sospettati e, come spesso accade, iniziano a venire fuori i segreti di tutti.



Una serie dal cast stellare The Perfect Couple è l'adattamento per la tv della storia sviluppata nel romanzo omonimo di Elin Hilderbrand che è stato pubblicato nel 2018 e che, attualmente, è disponibile in lingua inglese.

La scrittrice americana, che si è fatta una certa fama come autrice di romanzi rosa, è stata coinvolta nella lavorazione della miniserie in qualità di sceneggiatrice e di produttrice esecutiva.

Oltre alla trama avvincente, che farà certamente di questo titolo uno dei prodotti più appetibili della tv in streaming dell'autunno, di richiamo anche i nomi del folto cast che include, nei ruoli principali, Liev Schreiber (il marito di Kidman sullo schermo), Billy Howle, il figlio della protagonista che deve sposarsi, Dakota Fanning, nei panni di sua cognata, e Meghann Fahy, nel ruolo della migliore amica della sposa che è, come anticipato, Eve Hewson, attrice figlia d'arte (è la promogenita di Bono Vox, il leader degli U2), che ha già maturato una vasta esperienza in ruoli televisivi.

Completano il gruppo, gli attori Ishaan Khattar, Jack Reynor, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin e Isabelle Adjani.

Le riprese si sono svolte nell'estate del 2023, in tempo per l'inizio degli scioperi di Hollywood nel Massachusetts, a Chatham, Cape Cod, località che ha contribuito ad aggiungere fascino allo scenario alto borghese che fa da sfondo alla vicenda.



