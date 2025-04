Ravenna Festival 2025, Muti apre la rassegna nel segno di Verdi

Muti: “Cantare insieme per costruire la pace”

"Cantare e far musica insieme è l’esempio più vivo di una società che attraverso l’armonia e la bellezza tende al bene comune", ha dichiarato Riccardo Muti. E ha aggiunto: "In questo momento drammatico, in cui il mondo è una polveriera accesa… ho voluto lanciare una chiamata, un appello rivolto a tutte e a tutti, senza distinzione di provenienza, età, sesso, professioni, religioni" Il maestro invita chiunque voglia partecipare a un’esperienza di coralità collettiva, per “trasformarci in un unico, grande Coro per un nuovo Viaggio dell’Amicizia fatto attraverso la musica di Verdi. Fondendo così le nostre voci in un messaggio di unione, solidarietà, e costruzione di pace”.