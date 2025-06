"Nella tana dei lupi 2: Pantera", con Gerard Butler in arrivo su Sky

Arriva in prima visione su Sky Cinema Uno lunedì 23 giugno alle 21:15 Nella tana dei lupi 2: Pantera, sequel dell’action movie del 2018 diretto da Christian Gudegast. Il film sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand, compresa la versione in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Per gli abbonati Sky da oltre tre anni, il titolo è accessibile in anteprima grazie al programma fedeltà Sky Extra nella sezione “Primissime”.