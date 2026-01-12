La notte dei Globes, che vede protagonista mezza Hollywood e le stelle più luminose del grande e piccolo schermo, si conferma uno degli appuntamenti più glamour di sempre, da approcciare con abiti impeccabili realizzati su misura, sia per gli uomini che per le donne. Trionfano i dress sinuosi e i design strutturati e minimalisti, i drappeggi e le scollature classiche. Il nero è decisamente il colore della serata - IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo