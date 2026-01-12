Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il red carpet dei Golden Globes 2026, le pagelle ai look e agli abiti più belli. FOTO

Cinema fotogallery
31 foto
©Getty

La notte dei Globes, che vede protagonista mezza Hollywood e le stelle più luminose del grande e piccolo schermo, si conferma uno degli appuntamenti più glamour di sempre, da approcciare con abiti impeccabili realizzati su misura, sia per gli uomini che per le donne. Trionfano i dress sinuosi e i design strutturati e minimalisti, i drappeggi e le scollature classiche. Il nero è decisamente il colore della serata - IN AGGIORNAMENTO 

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Can Yaman, chi è l’attore turco che è diventato Sandokan

Spettacolo

Nato l’8 novembre 1989 a Istanbul, ha raggiunto il successo con serie tv come “Bitter Sweet -...

15 foto
Turkish actor Can Yaman arrives for the premiere of 'Il signore delle formiche' during the 79th Venice Film Festival in Venice, Italy, 06 September 2022. The movie is presented in official competition 'Venezia 79' at the festival running from 31 August to 10 September 2022. ANSA/ETTORE FERRARI

Gomorra - Le Origini, le tentazioni di Pietro Savastano. FOTO

Serie TV sky atlantic

Il prequel di Gomorra - La serie ha preso il via venerdì 9 gennaio in esclusiva su Sky e in...

27 foto

Gomorra - Le Origini, il cast e i personaggi della serie originaria

Serie TV sky atlantic

La serie Sky Original è un prequel che racconta la crescita e di Pietro Savastano (interpretato...

14 foto

Imelda Staunton compie 70 anni, i suoi ruoli più famosi. FOTO

Cinema

L'attrice ha una lunga carriera al cinema, in tv e anche a teatro. Ha ottenuto una candidatura...

15 foto

MasterChef 2026, tra salsicce e tacos, due eliminati. FOTO

TV Show sky uno

Nella Mystery Box a tema "crosta", Teo ha vinto la Golden Pin. Nel successivo Invention Test con...

25 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Can Yaman posa davanti a Colosseo e smentisce notizie: "Fake news"

    Spettacolo

    L'attore turco Can Yaman, fermato ieri a Istanbul per un'indagine di droga e rilasciato in...

    Memories, recensione del film anime di Otomo tra memoria e distopia

    Paolo Nizza

    Milano Cortina 2026, anche Andrea Bocelli alla cerimonia inaugurale

    Spettacolo

    Non solo Laura Pausini: alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali di Milano...