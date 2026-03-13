Offerte Sky
Valentino, a Roma la sfilata di Alessandro Michele con la collezione A/I 2026-27. FOTO

A Palazzo Barberini, una location che è molto più di una semplice cornice esteticamente accattivante, va in scena una nuova collezione dalla chiara identità visiva, sontuosa e sofisticata, riconducibile sia alla visione della moda di Alessandro Michele che all'heritage del brand. In prima fila, Giancarlo Giametti e Gwyneth Paltrow, Alessandro Borghi e Lily Allen. Lo show va in onda in diretta streaming in più città, anche a Milano e a Napoli

A cura di Vittoria Romagnuolo

