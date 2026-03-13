7/14 Courtesy Maison Valentino

Uomini e donne sfilano con look che si prestano a facili scambi di guardaroba, in linea con la contemporaneità e l'idea della moda da sempre messa in campo da Alessandro Michele. La tavolozza cromatica è ampia, include colori di terra e cipriati resi brillanti dalle sete e dal raso scelto per le confezioni. Le bluse col collo a sciarpa si indossano con le sneakers. I pantaloni hanno le balze, i gioielli sono barocchi. Si passa con agilità dai jeans skinny agli abiti d'ispirazione anni Settanta, ai blouson e ai blazer con le spalle larghe tipici degli anni Ottanta.