Enrica Bonaccorti, oggi apre camera ardente: funerali sabato a Roma

La conduttrice, attrice e autrice è morta il 12 marzo all'età di 76 anni a causa delle conseguenze di un tumore al pancreas. L'ultimo saluto sarà sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. La camera ardente, allestita nella clinica dove si è spenta, sarà invece aperta dalla mattina di oggi venerdì 13 marzo fino a sabato 14 marzo alle ore 12 per i parenti e per gli amici

I funerali di Enrica Bonaccorti, la conduttrice, attrice e autrice morta il 12 marzo all’età di 76 anni a causa delle conseguenze di un tumore al pancreas, si terranno sabato 14 marzo alle ore 15 nella Chiesa degli Artisti a Roma. La camera ardente, allestita nella clinica della Capitale dove si è spenta, sarà aperta dalla mattina di oggi venerdì 13 marzo fino a sabato 14 marzo alle ore 12 per i parenti e per gli amici.

LA MALATTIA Nel settembre 2025, Enrica Bonaccorti aveva rivelato pubblicamente su Instagram la malattia. “Sono quattro mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è...Mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora [Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 all’età di 71 anni sempre per un tumore al pancreas, ndr], non sarei mai capace di affrontarla come lei”, aveva scritto. All’inizio di ottobre 2025, aveva poi raccontato al Tg1: “Mi sono come congelata, non ho provato paura né tristezza, ma un’assenza, come un lungo letargo a occhi aperti. La prima pulsione a scrivere è stata per scusarmi con tutte le persone con cui ero scomparsa”. Il tumore al pancreas che l’aveva colpita non era operabile a causa della posizione delicata dell’organo. Bonaccorti si era quindi sottoposta a cicli di chemioterapia e di radioterapia. “Le cure che faccio sono pesanti, ma sto reagendo bene. Ho una bella, be’ insomma bella, parrucchetta in testa”, aveva proseguito. Le terapie avevano l’obiettivo di ridurre il tumore per consentire in futuro un’operazione. “Le cure contro il tumore non sono andate bene”, aveva però confidato il 25 gennaio 2026 in un’intervista a Verissimo. “Ho dovuto ricominciare la chemioterapia”. In quell’occasione aveva anche espresso un desiderio per il giorno dell’ultimo saluto: “Al mio funerale non voglio fiori”. Durante l'intero percorso, in altre interviste, aveva anche spiegato che “la mia unica ragione di vita è mia figlia. Mi dà molta forza”. Approfondimento Enrica Bonaccorti, da Mara Venier a Simona Ventura: l’addio sui social