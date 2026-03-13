Avvocato Ligas, stasera il terzo episodio del legal drama targato Sky

Il debutto di Avvocato Ligas supera il milione di spettatori medi in una settimana, con una permanenza record del 73%. È il quarto miglior lancio di uno Sky Original dal 2021. Da oggi, il terzo episodio del legal drama con Luca Argentero sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Lorenzo Ligas è la rockstar del Tribunale di Milano. Un avvocato penalista dal talento indiscusso e, come evidente già nei primi episodi della serie disponibili da venerdì scorso, con una vita privata… turbolenta, che ha già conquistato gli spettatori di Sky e in NOW . . I primi due episodi della serie con Luca Argentero hanno, infatti, fin qui cumulato quasi un milione di spettatori medi (971.500, per la precisione - 1.020.000 il primo, 923.000 il secondo), dato che fa della serie il quarto miglior debutto per un titolo originale Sky dal 2021. Da record la permanenza addirittura al 73%, seconda solo a quella della stagione finale di Gomorra – La serie.

Nuovo caso, vecchi guai: tra drammi privati e un nuovo cliente quasi indifendibile, la strada per tornare in cima si fa sempre più in salita per l’ Avvocato Ligas , l’affascinante, geniale, cinico e spregiudicato protagonista del primo legal drama Sky Original, che torna oggi in esclusiva Sky e in streaming su NOW con il terzo episodio.

IL LEGAL DRAMA TARGATO SKY

Tratta dal romanzo “Un caso complicato per l'avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris (dal 3 marzo in libreria con Corbaccio), la serie in sei episodi è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini. Alla scrittura Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Nel cast, insieme ad Argentero, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare, rispettivamente, l’ex moglie di Ligas, Patrizia, e Paolo, migliore amico di Ligas.

La serie va su Sky e NOW. con un nuovo episodio a settimana fino al 3 aprile. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di tre anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand ogni martedì con Primissime.

SINOSSI DEL TERZO EPISODIO

Mentre Marta deve gestire la relazione clandestina con Emilio, suo ex docente universitario, Ligas deve ancora fare i conti con Michele Petrello, suo ex capo e socio, che non vuole riconoscergli la liquidazione che gli spetterebbe. Nel frattempo, l’avvocato e la sua praticante sono alle prese con un nuovo caso che sembra perso in partenza: la difesa di un bodybuilder dalla mascolinità tossica.