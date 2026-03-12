Nicole Kidman parla per la prima volta del divorzio da Keith Urban

Nicole Kidman ha parlato per la prima volta del divorzio da Keith Urban in un'intervista a Variety. L'attrice, che ha formalizzato la separazione a gennaio 2026 dopo 19 anni di matrimonio, guarda avanti: "Vado sempre verso ciò che è buono"

A tre mesi dalla fine ufficiale del suo matrimonio, Nicole Kidman ha rotto il silenzio. In una lunga intervista a Variety - accompagnata da un servizio fotografico di copertina - l'attrice premio Oscar ha affrontato per la prima volta pubblicamente la separazione da Keith Urban, senza perdere la compostezza e la misura che da sempre la contraddistinguono.

Un 2025 difficile

La separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban era diventata pubblica nel settembre 2025, dopo quasi vent'anni di matrimonio. Il divorzio è stato poi formalizzato a gennaio 2026. Un periodo che Kidman descrive come segnato dal ritiro e dalla riflessione. "L'anno scorso ero silenziosa. Avevo altre cose a cui pensare. Ero nel mio guscio", ha dichiarato l'attrice, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche per tutta la durata della vicenda.

Le prime parole sul divorzio

Quando il giornalista di Variety le ha chiesto se stesse bene dopo la separazione, Nicole Kidman ha risposto: "Sto bene, perché vado sempre verso ciò che è buono. Sono grata per la mia famiglia e per tenerla unita. Tutto il resto non lo discuto, per rispetto". Ha poi aggiunto: "Resto in un posto in cui dico: 'Siamo una famiglia', e continueremo a esserlo. Le mie ragazze meravigliose, che sono diventate improvvisamente delle donne", ha confessato, confermando quindi la decisione di restare a vivere a Nashville.