Nicole Kidman parla per la prima volta del divorzio da Keith Urban

Nicole Kidman ha parlato per la prima volta del divorzio da Keith Urban in un'intervista a Variety. L'attrice, che ha formalizzato la separazione a gennaio 2026 dopo 19 anni di matrimonio, guarda avanti: "Vado sempre verso ciò che è buono"
A tre mesi dalla fine ufficiale del suo matrimonio, Nicole Kidman ha rotto il silenzio. In una lunga intervista a Variety - accompagnata da un servizio fotografico di copertina - l'attrice premio Oscar ha affrontato per la prima volta pubblicamente la separazione da Keith Urban, senza perdere la compostezza e la misura che da sempre la contraddistinguono.
Un 2025 difficile
La separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban era diventata pubblica nel settembre 2025, dopo quasi vent'anni di matrimonio. Il divorzio è stato poi formalizzato a gennaio 2026. Un periodo che Kidman descrive come segnato dal ritiro e dalla riflessione. "L'anno scorso ero silenziosa. Avevo altre cose a cui pensare. Ero nel mio guscio", ha dichiarato l'attrice, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni pubbliche per tutta la durata della vicenda.
Le prime parole sul divorzio
Quando il giornalista di Variety le ha chiesto se stesse bene dopo la separazione, Nicole Kidman ha risposto: "Sto bene, perché vado sempre verso ciò che è buono. Sono grata per la mia famiglia e per tenerla unita. Tutto il resto non lo discuto, per rispetto". Ha poi aggiunto: "Resto in un posto in cui dico: 'Siamo una famiglia', e continueremo a esserlo. Le mie ragazze meravigliose, che sono diventate improvvisamente delle donne", ha confessato, confermando quindi la decisione di restare a vivere a Nashville.
L'accordo e le figlie
Nicole Kidman e Keith Urban sono genitori di Sunday Rose, 17 anni, e Faith Margaret, 15 anni. Secondo i termini dell'accordo, le due ragazze trascorreranno 306 giorni l'anno con la madre e 59 giorni con il padre, a weekend alterni. Entrambi i genitori avranno la responsabilità congiunta delle decisioni importanti riguardanti la loro vita. Nessun assegno di mantenimento è previsto per nessuna delle parti, considerando che entrambi dichiarano redditi mensili superiori a 90.000 euro.
Le radici a Nashville
Nonostante la fine del matrimonio, Kidman ha confermato che non ha intenzione di lasciare la città in cui ha vissuto per due decenni. "Abbiamo la nostra vita qui. Faccio parte di questa città e di questa comunità da vent'anni", ha dichiarato, sottolineando come le figlie abbiano costruito lì le loro vite.
Dopo un anno di riservatezza, dunque, Nicole Kidman sembra pronta a voltare pagina. Almeno sul fronte professionale. "Ora sono in un posto in cui dico: '2026. Andiamo.' Ho Practical Magic 2 con Sandy Bullock. Sarò in piena modalità strega". In arrivo anche l'adattamento cinematografico di Scarpetta e la terza stagione della serie Lioness di Taylor Sheridan. Un ritorno in grande stile per un'attrice che - anche nelle acque più agitate - ha scelto di parlare poco e lavorare tanto.