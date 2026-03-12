Colpito da un'infezione alla vista nell'estate del 2024, Elton John si starebbe godendo i suoi figli lontani dal palco. E starebbe alla grande, nonostante i non pochi problemi di salute subentrati negli anni

Elton John sta bene, secondo suo marito David Furnish.

Parlando con Variety lo scorso 10 marzo, in vista della serata di gala dell'Elton John AIDS Foundation agli Oscar, prevista per domenica 15 marzo, Furnish ha fornito un aggiornamento sulla salute del cantante. "Sta benissimo. Sta lottando. Si tiene impegnato e va avanti", ha detto Furnish. "È felice di stare a casa con i nostri figli. Amiamo molto essere genitori, amiamo la nostra famiglia e amiamo stare insieme, e questo è tutto per noi".

I due condividono due figli: Zachary, 15 anni, ed Elijah, 13.

Che cos'ha Elton John

Negli ultimi anni, Elton John ha parlato più volte della sua salute.

Alla première del documentario Elton John: Never Too Late al New York Film Festival, ha elencato i suoi disturbi. "A dire il vero, non mi è rimasto molto", ha scherzato. "Non ho tonsille, adenoidi o appendice. Non ho la prostata. Non ho l'anca destra, né il ginocchio sinistro. In effetti, l'unica cosa che mi è rimasta è l'anca sinistra. Ma sono ancora qui. E non posso ringraziarvi abbastanza, siete le persone che mi hanno creato".

Settimane dopo, nel novembre 2024, John ha poi rivelato di aver perso la vista all'occhio destro durante un'apparizione a Good Morning America. "Purtroppo ho perso la vista all'occhio destro lo scorso luglio, a seguito di un'infezione contratta mentre ero in Francia. Sono ormai quattro mesi che non ci vedo più. E il mio occhio sinistro non è al massimo".