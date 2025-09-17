Elton John ha trasformato le sue rotule in gioielli

“È incredibile. Quella è la mia rotula destra”. Nel documentario Touched by Gold, Elton John, 78 anni, ammira la collana scintillante sollevata dal designer di gioielli londinese Theo Fennell, che lui stesso aveva contattato dopo aver subito un intervento alle ginocchia. “Quando mi hanno rimosso le rotule, prima quella sinistra e poi quella destra, ho chiesto al mio chirurgo se potevo tenerle, cosa che lo ha piuttosto sorpreso”, gli racconta il celebre pianista. “Poi ti ho chiamato e ti ho chiesto: “Saresti disposto a farlo se ti dessi la rotula sinistra e quella destra per farne quello che vuoi?”. John desiderava infatti trasformare uno dei suoi momenti più dolorosi in un gioiello da conservare come ricordo. Con un frammento di rotula, Fennell ha quindi realizzato una collana. “Le abbiamo cotte. Abbiamo dovuto cuocerle per farle asciugare. Poi diventano un po’ come la pietra pomice, molto porose. Quindi abbiamo dovuto dipingerle con acetato e poi lucidarle”. Il chirurgo di John gli aveva detto che aveva “le ginocchia peggiori che avesse mai operato”, e come mostra il cantante nel documentario, sul frammento utilizzato da Fennel compare un grande foro. “Sembra un antico manufatto egiziano o qualcosa del genere”, dice il cantante sulla collana, che il designer definisce “talismano”. E ancora: “Adoro fare cose che, tra mille anni, saranno la rotula di Elton John. Quante persone ci crederanno? Non lo so”. La catena è stata realizzata in ossa, mentre sul retro del ciondolo una frase in latino recita: “Non mi inchinerò più a nessun uomo”, una frase ironica che richiama l’impossibilità di John di inchinarsi, essendo appunto ormai senza rotule. Fennell ha poi trasformato la rotula sinistra, più piccola di dimensioni, in una spilla. “Onestamente penso che questi siano pezzi senza tempo che dureranno per secoli”.