Travestimenti e outfit di pelle, ma anche costumi brillantinati, gonne e parrucche: Elton John, che il 25 marzo compie 75 anni, è amato dal pubblico tanto per la sua musica quanto per i suoi look. Eccone alcuni dei più eccentrici sfoggiati dagli anni ’70 ad oggi

