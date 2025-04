I Metallica si esibiranno al Gran Premio di Abu Dhabi 2025

La band metal statunitense sarà la terza grande star del weekend del Gran Premio 2025, garantendo una scarica di adrenalina rock per l'evento automobilistico più atteso del Medio Oriente. Il gruppo, tra i più iconici della scena heavy metal mondiale, è pronto a salire sul palco di Etihad Park sabato 6 dicembre 2025, nel giorno conclusivo delle qualifiche



La fanbase del Medio Oriente dei Metallica è entusiasta da quando ha appreso la grande notizia: i loro beniamini metal si esibiranno al Gran Premio di Abu Dhabi 2025.

La band metal statunitense sarà la terza grande star del weekend del Gran Premio di quest'anno, garantendo una scarica di adrenalina rock per l'evento automobilistico più atteso del Medio Oriente. Il gruppo, tra i più iconici della scena heavy metal mondiale, è pronto a salire sul palco di Etihad Park sabato 6 dicembre 2025, nel giorno conclusivo delle qualifiche. È stata questa una notizia che ha fatto vibrare il cuore degli appassionati di musica rock: i Metallica si aggiungono così alla rosa degli artisti internazionali che animeranno i concerti in programma durante il celebre (e attesissimo) evento automobilistico.

Una leggenda del metal in mezzo ai motori Fondata nel 1981 da James Hetfield e Lars Ulrich, la band Metallica ha ridefinito il concetto di musica hard, affermandosi nel corso dei decenni come una vera e propria istituzione. Insieme a Kirk Hammett e Robert Trujillo, i due fondatori hanno guidato i Metallica in una carriera costellata di successi planetari. Con oltre 40 anni di attività e circa 125 milioni di dischi venduti in ogni angolo del mondo, il gruppo ha regalato alla storia brani entrati nell'immaginario collettivo come Nothing Else Matters, Enter Sandman e Master of Puppets.

Un'aggiunta d'eccezione alla line-up del Yasalam A esprimere entusiasmo per questo nuovo annuncio è stato David Powell, a capo della strategia e dello sviluppo commerciale di Ethara, l'organizzazione dietro l'evento. In una dichiarazione ufficiale, Powell ha sottolineato come i Metallica siano sinonimo di spettacoli indimenticabili, dichiarando: "I Metallica offrono spettacoli che cambiano la vita. Sono l'aggiunta perfetta al Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi 2025 e al programma Yasalam. Sabato sarà una giornata da non perdere per i fan della F1 e del rock".

Ingresso riservato e opzioni premium per vivere l’esperienza da vicino Chi desidera assistere a questo concerto esclusivo, dovrà essere in possesso di un biglietto per il Gran Premio, come riporta in queste ore la stampa di Abu Dhabi. “Solo i titolari dei pass potranno accedere all’area concerti, ma per chi vuole un posto in prima fila, sarà possibile scegliere l’opzione Golden Circle, che garantisce una posizione privilegiata sotto al palco”, si legge sull'edizione di Abu Dhabi di Time Out, in un articolo a firma di Mariana Cerqueira.

L'evento si svolgerà a partire da giovedì 4 dicembre 2025 presso l'Etihad Park, nell'isola di Yas. I biglietti per il Gran Premio di Abu Dhabi 2025 partono da 1.025 dirham (pari a 244,12 euro).