Metallica, la band hackerata da truffatori di criptovalute su X

Sembra che il profilo ufficiale X dei Metallica sia stato hackerato da truffatori di criptovalute, che avrebbero sfruttato il nome e la pagina del gruppo statunitense per promuovere un token Solana con il ticker METAL. Come spiega Loudwire, l’attività sospetta è iniziata sull’account di James Hetfield e compagni tra il 25 e il 26 giugno con una raffica di tweet che promuovevano “un nuovo token dinamico sulla blockchain di Solana pronto a rivoluzionare il modo in cui vivi gli eventi e fai acquisti online”. Gli annunci affermavano che l’iniziativa fosse stata intrapresa in collaborazione con Ticketmaster e che fosse coinvolta anche una società multinazionale di tecnologia finanziaria specializzata nel trasferimento di criptovalute, MoonPay. Tuttavia, secondo Coin Telegraph, il presidente di quella società, Keith Grossman, ha messo in guardia gli utenti perché “MoonPay NON supporta METAL”. Nonostante al momento manchi ancora una comunicazione ufficiale dei Metallica, molti fan hanno immediatamente manifestato i propri dubbi sull’autenticità dei post, che ora sono stati cancellati. Per un breve momento, il token METAL ha registrato un elevato volume di scambi e un aumento di prezzo, che poi è nuovamente crollato.