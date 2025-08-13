Jimmy Kimmel diventa cittadino italiano per “sfuggire” a Trump

Jimmy Kimmel ottiene la cittadinanza italiana come piano B in vista del secondo mandatoSpettacolo ©Getty
Jimmy Kimmel ha ottenuto la cittadinanza italiana, ereditata dalle origini familiari a Ischia e in Irpinia, come “piano B” di fronte a un secondo mandato di Donald Trump, che definisce "peggiore del previsto"
Jimmy Kimmel, celebre conduttore del talk show Jimmy Kimmel Live!, ha rivelato di aver ottenuto la cittadinanza italiana. Lo ha raccontato il 7 agosto durante un episodio del Sarah Silverman Podcast, spiegando di aver deciso di richiederla come possibile via di fuga in caso di una nuova presidenza Trump.
Nel dialogo con Sarah Silverman, l’attrice e comica ha osservato: "Molte persone che conosco si stanno chiedendo dove ottenere una nuova cittadinanza". "Io ho ottenuto quella italiana. Ce l’ho", ha risposto Kimmel.
Kimmel: "Realtà peggiore di quanto pensassi"
Il conduttore ha descritto la situazione politica americana come "peggiore di quanto si pensasse", aggiungendo che è "non solo peggiore, ma incredibilmente peggiore". Ha anche lanciato un appello a mantenere la porta aperta a chi cambia opinione politica: "Ammettere di aver sbagliato è difficile e raro. Siete i benvenuti". Kimmel non è il solo a guardare all’Europa: Rosie O’Donnell si è trasferita in Irlanda ed Ellen DeGeneres nel Regno Unito. Le radici italiane di Kimmel sono legate alla madre, con origini a Ischia, e alla nonna Edith, proveniente da Candida, in provincia di Avellino. Proprio grazie a questo legame ha ottenuto la cittadinanza, formalizzata lo scorso 2 giugno durante i festeggiamenti per la Festa della Repubblica al Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.