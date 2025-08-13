Jimmy Kimmel diventa cittadino italiano per “sfuggire” a Trump

Nel dialogo con Sarah Silverman, l’attrice e comica ha osservato: "Molte persone che conosco si stanno chiedendo dove ottenere una nuova cittadinanza". "Io ho ottenuto quella italiana. Ce l’ho", ha risposto Kimmel.

Kimmel: "Realtà peggiore di quanto pensassi"

Il conduttore ha descritto la situazione politica americana come "peggiore di quanto si pensasse", aggiungendo che è "non solo peggiore, ma incredibilmente peggiore". Ha anche lanciato un appello a mantenere la porta aperta a chi cambia opinione politica: "Ammettere di aver sbagliato è difficile e raro. Siete i benvenuti". Kimmel non è il solo a guardare all’Europa: Rosie O’Donnell si è trasferita in Irlanda ed Ellen DeGeneres nel Regno Unito. Le radici italiane di Kimmel sono legate alla madre, con origini a Ischia, e alla nonna Edith, proveniente da Candida, in provincia di Avellino. Proprio grazie a questo legame ha ottenuto la cittadinanza, formalizzata lo scorso 2 giugno durante i festeggiamenti per la Festa della Repubblica al Consolato Generale d’Italia a Los Angeles.