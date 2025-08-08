Donald Trump afferma che Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon "se ne andranno"

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha ribadito le sue accuse ai conduttori Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, definendoli “senza talento” e pronosticando la fine dei loro show dopo la cancellazione del The Late Show with Stephen Colbert
Non è una battuta, ma una mossa studiatissima. Mercoledì, alla Casa Bianca, un giornalista di Real America’s Voice ha chiesto a Donald Trump un commento sulle voci riguardanti il possibile addio di Howard Stern a Sirius XM. La domanda si è poi spostata sulla presunta perdita di appeal della “commedia anti-Trump” presso il pubblico statunitense. Trump ha colto l’occasione per citare la recente cancellazione del The Late Show with Stephen Colbert come esempio di un formato in declino. E, senza giri di parole, ha aggiunto: "Fallon non ha talento. Kimmel non ha talento. Sono i prossimi. Se ne andranno".
“Senza talento”: le parole di Trump
Il presidente non si è limitato a un pronostico: ha definito Colbert "privo di talento" fin dall’inizio, sostenendo che chiunque in sala avrebbe potuto ottenere ascolti migliori. Secondo Trump, la situazione non è diversa per Kimmel e Fallon, che avrebbero indici di ascolto inferiori rispetto a Colbert. Già il 22 luglio, subito dopo la cancellazione del programma di Colbert, Trump aveva attaccato Kimmel su Truth Social: "Assolutamente NESSUN TALENTO […] sarà il prossimo a lasciare il late-night, e poco dopo anche Fallon se ne andrà". Ha accusato entrambi di aver contribuito a “distruggere quella che una volta era la grande televisione”.
Il 29 luglio ha rincarato la dose: "Un Jimmy Kimmel ancora meno talentuoso sarà il prossimo, seguito da un Jimmy Fallon debole e molto insicuro. L’unica vera domanda è: chi se ne andrà per primo?".
Le repliche di Kimmel
Il conduttore di Jimmy Kimmel Live! ha reagito con ironia sui social, pubblicando screenshot dei post di Trump e inserendo battute che alludevano a un articolo del Wall Street Journal su una vecchia lettera di Trump a Jeffrey Epstein. "So che sei impegnato a correggere i file di Epstein, ma questo mi sembra uno strano modo per invitare la gente a guardare Matt Damon e Ken Jennings in Chi vuol essere milionario?", ha scritto. Stephen Colbert non ha risposto direttamente alle nuove dichiarazioni di Trump, ma nel monologo di apertura di metà luglio, leggendo un post in cui l’ex presidente celebrava la cancellazione del suo programma, aveva replicato con un secco: "Vai a farti fottere".