Donald Trump afferma che Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon "se ne andranno"

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha ribadito le sue accuse ai conduttori Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon, definendoli “senza talento” e pronosticando la fine dei loro show dopo la cancellazione del The Late Show with Stephen Colbert

Non è una battuta, ma una mossa studiatissima. Mercoledì, alla Casa Bianca, un giornalista di Real America’s Voice ha chiesto a Donald Trump un commento sulle voci riguardanti il possibile addio di Howard Stern a Sirius XM. La domanda si è poi spostata sulla presunta perdita di appeal della “commedia anti-Trump” presso il pubblico statunitense. Trump ha colto l’occasione per citare la recente cancellazione del The Late Show with Stephen Colbert come esempio di un formato in declino. E, senza giri di parole, ha aggiunto: "Fallon non ha talento. Kimmel non ha talento. Sono i prossimi. Se ne andranno".

“Senza talento”: le parole di Trump Il presidente non si è limitato a un pronostico: ha definito Colbert "privo di talento" fin dall’inizio, sostenendo che chiunque in sala avrebbe potuto ottenere ascolti migliori. Secondo Trump, la situazione non è diversa per Kimmel e Fallon, che avrebbero indici di ascolto inferiori rispetto a Colbert. Già il 22 luglio, subito dopo la cancellazione del programma di Colbert, Trump aveva attaccato Kimmel su Truth Social: "Assolutamente NESSUN TALENTO […] sarà il prossimo a lasciare il late-night, e poco dopo anche Fallon se ne andrà". Ha accusato entrambi di aver contribuito a “distruggere quella che una volta era la grande televisione”.

Il 29 luglio ha rincarato la dose: "Un Jimmy Kimmel ancora meno talentuoso sarà il prossimo, seguito da un Jimmy Fallon debole e molto insicuro. L’unica vera domanda è: chi se ne andrà per primo?".

