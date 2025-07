Giovedì 17 luglio la rete televisiva statunitense CBS ha annunciato che il programma in seconda serata The Late Show With Stephen Colbert terminerà dopo la prossima stagione nel maggio 2026 a causa di una “ decisione finanziaria ”. La cancellazione della trasmissione, che conclude così la programmazione originale del canale nelle ore piccole, iniziata nel 1993 con l’arrivo di David Letterman da NBC, sembra essere arrivata per costi di produzione troppo alti in un momento nel quale, però, lo streaming sta sottraendo gli spettatori (soprattutto i giovani) alla fruizione della TV tradizionale. “Consideriamo Stephen Colbert insostituibile e ritireremo il franchise di The Late Show a maggio 2026”, hanno dichiarato in una nota i dirigenti di CBS. “Siamo orgogliosi che Stephen abbia chiamato la CBS casa. Lui e la trasmissione saranno ricordati nel pantheon dei grandi che hanno onorato la televisione in tarda serata. Questa è una decisione puramente finanziaria, in un contesto difficile per la tarda serata. Non è in alcun modo correlata alla performance, ai contenuti o ad altre questioni dello show in corso a Paramount”. Secondo una fonte vicina, Colbert sarebbe stato informato della decisione la sera di mercoledì 16 luglio. “È un lavoro fantastico”, ha detto il conduttore al pubblico durante la registrazione della puntata di giovedì. “Vorrei che qualcun altro se ne occupasse”, ha infine scherzato, prima di ringraziare i dirigenti di CBS e i 200 collaboratori del programma. Gli spettatori però, hanno fischiato. “Sì, condivido i vostri sentimenti”, ha commentato Colbert. “Non è solo la fine del nostro show, ma è la fine del Late Show su CBS. Non verrò sostituito. Tutto questo finirà”.

LE PERPLESSITÀ

La CBS aveva di recente cancellato anche un altro show in tarda serata, After Midnight, con la partecipazione della comica Taylor Tomlinson. In quel caso, però, la rete aveva richiesto una terza stagione, ma l’artista aveva deciso di abbandonare la trasmissione per dare priorità alla sua attività di comica. In generale, però, il seguito di format di questo genere sembra essere in declino a causa dell’avvento dello streaming, che consente agli spettatori una visione senza limiti temporali in termini di giorni e ore precisi. Conduttori come Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel attirano ancora un vasto pubblico, ma negli ultimi anni sia il numero dei presentatori, sia la quantità degli episodi delle late night show, hanno subito una decisa riduzione. Nessuno dei conduttori fissi, per esempio, si esibisce più nella serata di venerdì. Tra gli ultimi, anche Fallon ha rinunciato alla quinta serata settimanale di The Tonight Show. In ogni caso, la decisione di CBS in merito a The Late Show di Stephen Colbert ha lasciato perplessi altri operatori del settore. Infatti, la scelta non è stata annunciata a maggio durante gli incontri con gli inserzionisti, in modo da aumentare l’interesse per il programma durante il suo ultimo anno, come solitamente avviene per statuizioni di questo tipo. Era invece andata così per The Tonight Show Starring Johnny Carson di NBC nel 1991 e per The Late Show with David Letterman di CBS nel 2015. Il presentatore era stato sostituito proprio da Colbert, che da allora aveva deciso di modellare la propria cifra stilistica sull’umorismo legato all’attualità, conquistando grandi ascolti.