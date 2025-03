Ed Sheeran e Jimmy Fallon cantano mascherati nella metro di New York

Nella mattinata di mercoledì 26 marzo, Jimmy Fallon ha regalato un'altra sorprendente esibizione in incognito nella metropolitana di New York, accompagnato da un ospite speciale. Questa volta, ad unirsi a lui, è stato il cantautore britannico Ed Sheeran. I due hanno cominciato a suonare intorno alle 11:00 presso la stazione 47-50 Sts-Rockefeller Ctr, scioccando i presenti.

L'esibizione

Ed Sheeran e Jimmy Fallon, vestiti di nero con berretti grigi e occhiali da sole, sembravano un duo emo, mentre eseguivano la cover di Pink Pony Club di Chappell Roan. Poi, una volta che si sono tolti parrucche e occhiali, hanno svelato la loro vera identità.

Sheeran ha poi suonato per il pubblico radunato attorno a lui una versione del suo nuovo singolo, Azizam, in uscita il 4 aprile.

Fallon ha già realizzato esibizioni simili con artisti del calibro di Bad Bunny, Green Day, Miley Cyrus, Adam Levine e U2.

Nelle ore successive, Ed Sheeran è stato ospite dell'ultima puntata del The Tonight Show di Jimmy Fallon, dove ha presentato un brano inedito di prossima uscita, Old Phone. Una canzone, questa, in cui racconta il viaggio nel tempo nato dal ritrovamento del suo vecchio telefono.