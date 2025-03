David Guetta, Sia e Afrojack si sono esibiti insieme in Titanium

Venerdì 28 marzo Afrojack è stato tra i protagonisti dell’ Ultra Music Festival , l’appuntamento musicale in programma a Miami. Durante il suo DJ Set, David Guetta e Sia sono comparsi a sorpresa sul palco per esibirsi proprio con Titanium. La performance ha entusiasmato le migliaia di persone presenti. Il filmato dell'esibizione è divenuto virale sui social.

Afrojack è tra i DJ e produttori più apprezzati a livello internazionale. Nel corso degli anni l’artista ha fatto ballare milioni di persone con i suoi successi, tra i quali Take Over Control con Eva Simons, Give Me Everything con Pitbull, Ne-Yo e Nayer, Hey Mama con David Guetta, Nicki Minaj e Bebe Rexha.