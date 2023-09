Zara Larsson e David Guetta, in arrivo la collaborazione On My Love

Il brano sarò distribuito il 15 settembre. La cantante ha comunicato anche l'uscita del videoclip

A distanza di sette anni dall’uscita del singolo This One’s for You, David Guetta e Zara Larsson sono tornati a lavorare insieme. La popstar svedese ha annunciato l’arrivo del singolo On My Love.

david guetta e zara larsson, on my love in uscita il 15 settembre Da un lato il DJ e produttore che ha rivoluzionato la scena dance, dall’altro una delle stelle più scintillanti del firmamento pop. David Guetta e Zara Larsson hanno nuovamente fatto coppia per On My Love. Il singolo, in uscita il 15 settembre, arriverà sette anni dopo This One’s For You, inno ufficiale del Campionato europeo di calcio. Zara Larsson ha risposto a un fan rivelando l’arrivo del videoclip ufficiale della canzone. approfondimento Sziget, terzo giorno: David Guetta re incontrastato della dance

David Guetta è tra i più grandi protagonisti di sempre della scena dance. Il DJ francese ha iniziato l’espansione del suo dominio nei primi anni 2000 per arrivare all’affermazione definitiva con When Loves Takes Over in duetto con Kelly Rowland nell’estate del 2009. Negli anni successivi il DJ non ha mai ceduto la sua corona inanellando collaborazioni su collaborazioni, tra le più famose Memories con Kid Cudi, Without You con Usher, Play Hard con Ne-Yo e Akon, Dangerous con Sam Martin, Heartbreak Anthem con i Galantis e le Little Mix, Crazy What Love Can Do con Becky Hill ed Ella Henderson e I’m Good (Blue) con Bebe Rexha. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Zara Larsson è invece tra le principali artiste che continuano a portare l’impronta svedese in giro per il mondo. La cantante ha collezionato grandi successi, tra i quali Rooftop, Lush Life, Ain’t My Fault, I Would Like, Ruin My Life e Can’t Tame Her. approfondimento Zara Larsson annuncia la nuova canzone Can't Tame Her

