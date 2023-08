Sziget, terzo giorno: David Guetta re incontrastato della dance

Sziget Festival, terzo giorno. David Guetta ha conquistato la scena con uno show che ha ripercorso la discografia monumentale, tra i brani proposti When Loves Takes Over, Titanium e il più recente One in a Million. Niall Horan ha omaggiato gli One Direction esibendosi sulle note di Story of my Life. Mimi Webb ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per dominare la nuova scena mondiale del pop. Sfilate, laboratori ed eventi hanno continuato ad animare le strade dell'isola di Óbuda, Ungheria

A distanza di circa quindici anni dall’esplosione mediatica David Guetta continua a dominare incontrastato la scena dance. Il DJ e produttore francese ha fatto scatenare decine di migliaia di persone all’appuntamento serale dal Main Stage dedicated to Dan dello Sziget Festival 2023 (FOTO). Prima di lui Niall Horan che ha reso omaggio agli One Direction e la nuova stella del pop britannico Mimi Webb, pronta a una scalata inarrestabile a livello mondiale.

sziget festival, spettacolo scintillante di david guetta Accolto da un grande boato del pubblico, David Guetta ha fatto il suo ingresso sul palco inaugurando lo show con la hit I’m Good (Blue) con Bebe Rexha. I novanta minuti di spettacolo sono passati velocemente grazie ai successi più iconici che in questi anni ci hanno fatto ballare: da When Loves Takes Over con Kelly Rowland a Let’s Love e Titanium con Sia passando per Remember con Becky Hill. Nel corso della serata il DJ ha reso omaggio anche all'amico e collega Avicii con Wake Me Up. approfondimento Sziget, Imagine Dragons fuoriclasse e YUNGBLUD travolge con il punk

Nella terza giornata dello Sziget Festival la scena musicale britannica ha continuato ad avere un ruolo di primo piano in questa edizione 2023. Il Main Stage è infatti stato aperto da Mimi Webb che ci ha raccontato l’importanza di inseguire i propri sogni nell'intervista rilasciataci poche ore prima del suo debutto sul palco. Sicura di sé, padrona degli spazi e perfetta performer, Mimi Webb è la nuova stella del pop che si appresta a una grande scalata. La cantante ha aperto lo show con Freezing passando poi alla travolgente Ghost of You. Durante lo spettacolo la cantante ha ringraziato il pubblico per l’enorme affetto dimostratole: “È bellissimo vedere alcuni di voi sapere ogni singola parola delle mie canzoni, da una piccola città dell’Inghilterra a questo grandissimo Festival, conoscete la mia storia, è straordinario”. Dopo un momento di brani prevalentemente uptempo, la giovane artista ha eseguito una serie di ballad per poi chiudere con l’esplosiva House on Fire. Tra i brani ascoltati Halfway, Dumb love, The Other Side, Red Flags e Good Without. approfondimento Sziget, Mimi Webb: “Ognuno merita di poter inseguire i propri sogni"

Subito dopo è stato il momento di Niall Horan. Il cantautore britannico ha portato emozioni, dolcezza e sensibilità al pubblico estasiato che da oltre dieci anni lo supporta e affianca. L'affetto del pubblico è arrivato all'artista che ha dichiarato: "Sono in una nazione in cui non ero mai stato prima, davanti a me ci sono persone che parlano un’altra lingua ma siamo tutti uniti, è stupendo”. Da segnalare anche l’omaggio agli One Direction con l’esibizione sulle note di Story of my Life, una delle canzoni più note della boyband, accolta con grande gioia. approfondimento Sziget Festival 2023, Florence + the Machine apre la prima giornata

La terza giornata dello Sziget è stata ovviamente caratterizzata dalla solita allegria che ha reso il Festival un unicum nel suo genere: dai laboratori agli spettacoli passando per le coloratissime e divertenti sfilate che ogni giorno animano le strade dell'isola di Óbuda. Da segnalare anche l’esibizione coinvolgente di M. Byrd sul palco dell’ibis X ALL Europe. approfondimento Sziget Festival 2023, tutto quello che c'è da sapere

