Sziget Festival 2023, Florence + the Machine apre la prima giornata

sziget festival, dal canto liberatorio di florence + the machine all’onda travolgente del brit pop

La giornata è stata inaugurata dall’apertura dell’iconico K-bridge che unisce Budapest all’isola di Óbuda. Dopo un primo controllo e il ritiro di un passaporto personale da utilizzare per collezionare timbri di alcune delle attività disponibili, i szitens hanno dato il via alla grande festa della libertà.

Florence + The Machine è stato il main act della prima giornata. La formazione si è esibita sul palco del Main Stage dedicated to Dan regalando un concerto pieno di energia, adrenalina e voglia di vivere. La cantante ha più volte ribadito l’importanza di supportarsi a vicenda cercando di formare una comunità unita: “Sono importanti le persone che ci circondano e che ci ispirano”.

Florence Welch ha guidato la serata in cui tutti i presenti si sono lasciati pervadere dal suo canto, una celebrazione della vita: dal dolore alla resurrezione, quest’ultima rappresentata dalla canzone My Love in cui migliaia di persone si sono abbassate per saltare in piedi allo stesso momento. Tra i brani proposti alcuni tra quelli che hanno reso il gruppo uno dei più brillanti, originali e amati a livello mondiale: Hunger, Free e You’ve Got The Love. La chiusura è stata affidata a Shake It Out e Rabbit Heart. Prima di salutare i presenti Florence ha ricordato: “Prendetevi cura a vicenda”.