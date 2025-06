I funerali di Alvaro Vitali nella chiesa di San Pancrazio a Roma. FOTO

7/12 ©IPA/Fotogramma

Davanti alla Chiesa di San Pancrazio, in occasione del funerale di Alvaro Vitali, si sono radunati alcuni fan, molti dei quali stringevano cartelli celebrativi con frasi affettuose, citazioni dai suoi film più celebri e messaggi di gratitudine, in un omaggio spontaneo e sentito che ha trasformato l’addio all’attore in una dimostrazione collettiva d’amore e riconoscenza per una figura che ha segnato l’immaginario del cinema popolare italiano