Morte Alvaro Vitali, il ricordo di Lino Banfi. VIDEO

Nonostante le parole di Vitali, e la sua accusa di non averlo mai aiutato, Banfi ha affidato ad Instagram il suo ricordo. Spiegando che, nella vita, le strade possono dividersi. Ma non per questo l'amicizia viene a meno

Martedì 24 giugno, è scomparso Alvaro Vitali. Tra i tanti che lo hanno ricordato troviamo Lino Banfi che, il suo ricordo, lo ha affidato a un video postato sui social.

Le parole di Lino Banfi

"Tutto si può dire di me, tranne che non sia altruista, amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro", ha detto Lino Banfi. Vitali, che negli ultimi tempi era rimasto lontano dalla tv, eccezione fatta per una partecipazione a Vita da Carlo 4, si era lamentato del fatto che nessuno, nel mondo dello spettacolo, lo avesse aiutato. Neppure Lino Banfi che, quando Edwig Fenech è tornata in Italia, l'ha subito invitata in uno dei suoi ristoranti. Mentre, per Alvaro, quell'invito non è mai arrivato. "Sono capitate due strade diverse, uno fa una cosa, uno fa un’altra cosa", ha spiegato Banfi. Che ha confessato quanto quelle parole gli avessero fatto male. "Ma non fa niente, questo è normale, e forse l’avrei detto anch’io al posto tuo. Comunque, credimi: sono rimasto scioccato dalla tua mancanza. Eri bravissimo, simpaticissimo e sei servito tantissimo ai nostri film", ha concluso Banfi.