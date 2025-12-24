Valentina Vignali e Fabio Stefanini, matrimonio in tuta. FOTO

Valentina Vignali e Fabio Stefanini, matrimonio in tuta. FOTOSpettacolo
"Ufficialmente marito e moglie", ha scritto su Instagram la cestista e modella, convolata a nozze con rito civile
Valentina Vignali si è sposata con Fabio Stefanini. I due, 34 e 32 anni, si sono sposati con rito civile a Pesaro, in vista del matrimonio religioso che si celebrerà il 21 giugno al Castello di Bracciano.
Le nozze civili di Valentina Vignali
"Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore", ha scritto Valentina Vignali su Instagram, quando Fabio Stefanini le ha fatto - su un campo da basket - la proposta di matrimonio. "Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE".
Il matrimonio vero e proprio verrà celebrato al Castello di Bracciano il prossimo 21 giugno. Per ora, i due si sono sposati con rito civile davanti al presidente del consiglio comunale di Pesaro Enzo Belloni. Tra i loro testimoni, anche il golden retriever Muffin. A tenere i banco sui social è stato però il loro look: sia Valentina che Fabio indossavano una tuta sportiva e un paio di Air Jordan. Unica concessione romantica, il velo dell'influencer e il bouquet di fiori bianchi.
Chi sono Valentina Vignali e Fabio Stefanini
Volti noti del panorama sportivo, e dei social, Valentina Vignali e Fabio Stefanini sono conosciuti sia per le loro carriere professionali sia per la loro storia personale, spesso al centro dell’attenzione mediatica.
Valentina Vignali è una cestista professionista e influencer. Nata a Rimini nel 1991, ha iniziato giovanissima a giocare a basket, arrivando a militare in diverse squadre di Serie A femminile. Parallelamente alla carriera sportiva, ha costruito una forte presenza sui social network, dove è seguita da centinaia di migliaia di persone, che amano il suo modo di raccontarsi senza filtri. Fabio Stefanini, classe 1993, è anche lui un cestista. Playmaker di ruolo, ha giocato in diverse squadre del campionato italiano (oggi milita nell'Avellino).
I due sono legati da una relazione che ha attraversato momenti complessi, tra separazioni e ritorni di fiamma, raccontati in parte anche sui social e sui media. Fino ad oggi che, dopo anni di tira e molla, sono finalmente convolati a nozze.