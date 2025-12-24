Valentina Vignali e Fabio Stefanini, matrimonio in tuta. FOTO

"Ufficialmente marito e moglie", ha scritto su Instagram la cestista e modella, convolata a nozze con rito civile

Valentina Vignali si è sposata con Fabio Stefanini. I due, 34 e 32 anni, si sono sposati con rito civile a Pesaro, in vista del matrimonio religioso che si celebrerà il 21 giugno al Castello di Bracciano.

Le nozze civili di Valentina Vignali

"Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore", ha scritto Valentina Vignali su Instagram, quando Fabio Stefanini le ha fatto - su un campo da basket - la proposta di matrimonio. "Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati. Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE".

Il matrimonio vero e proprio verrà celebrato al Castello di Bracciano il prossimo 21 giugno. Per ora, i due si sono sposati con rito civile davanti al presidente del consiglio comunale di Pesaro Enzo Belloni. Tra i loro testimoni, anche il golden retriever Muffin. A tenere i banco sui social è stato però il loro look: sia Valentina che Fabio indossavano una tuta sportiva e un paio di Air Jordan. Unica concessione romantica, il velo dell'influencer e il bouquet di fiori bianchi.