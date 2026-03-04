Squid Game: The VIP Challenge, Netflix lancia lo spinoff con Mel B e altre celebritàSerie TV
Arriverà prossimamente una nuova declinazione del fenomeno globale, che questa volta vedrà protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Otto personalità entreranno nell’arena della competizione, pronte a misurarsi in una prova che richiama le dinamiche strategiche e psicologiche che hanno reso celebre il format
L’universo di Squid Game continua a crescere e a reinventarsi. La piattaforma Netflix ha annunciato la composizione del cast della prima stagione di Squid Game: The VIP Challenge, una nuova declinazione del fenomeno globale che questa volta vedrà protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport.Da Mel B, storica componente delle Spice Girls, fino a Hannah Goodwin, conosciuta per la presenza in The Bachelor, sono otto i Vip che si sfideranno.
Queste otto personalità entreranno nell’arena della competizione, pronte a misurarsi in una prova che richiama le dinamiche strategiche e psicologiche che hanno reso celebre il format.
L’operazione si inserisce in un più ampio processo di espansione del marchio, che dopo aver conquistato il pubblico internazionale con la serie sudcoreana originale, ora punta su una versione in cui a confrontarsi non saranno concorrenti anonimi, ma celebrità già affermate.
Al momento non è stata resa nota la data di debutto di Squid Game: The VIP Challenge, tuttavia l’ufficializzazione del progetto testimonia la volontà di Netflix di continuare a investire in uno dei suoi marchi di maggior successo. Con la conclusione della serie originale, l’universo di Squid Game prosegue il suo percorso di crescita, evolvendosi da fenomeno televisivo di culto a autentico franchise di portata internazionale.
Otto Vip alla prova della strategia
Tra i protagonisti annunciati figurano Mel B, storica componente delle Spice Girls, Dylan Efron, già noto al pubblico per la partecipazione a The Traitors, Tristan Thompson, star della NBA, e Kim Zolciak-Biermann, volto legato al franchise The Real Housewives of Atlanta.
Accanto a loro prenderanno parte alla competizione Hannah Goodwin, conosciuta per la presenza in The Bachelor, la content creator Kristy Sarah, Ryan Serhant, protagonista di Owning Manhattan, e Viper, ex concorrente di Squid Game: The Challenge scelto direttamente dai fan.
Il gruppo, eterogeneo per provenienza professionale e percorso mediatico, rappresenta un campione variegato del panorama pop contemporaneo. Ognuno porterà nella competizione la propria esperienza, tra capacità di gestione dell’immagine pubblica, resilienza personale e abilità strategica maturata in contesti differenti.
Approfondimento
Squid Game: La sfida 2, il teaser e la data di uscita
Una competizione estrema tra alleanze e resistenza
Squid Game: The Challenge, il format a cui si ispira questa nuova declinazione Vip, mette i partecipanti di fronte a una prova estrema in cui strategia, costruzione di alleanze e resistenza psicofisica diventano elementi decisivi. I concorrenti si confrontano in un percorso a eliminazione progressiva: a ogni fase qualcuno è costretto ad abbandonare il gioco, mentre solo un partecipante riesce a imporsi e a conquistare il premio finale, definito come capace di cambiare la vita.
La struttura del programma richiama fedelmente l’impianto narrativo della serie originale, riproponendo l’idea di una gara serrata in cui il margine di errore è minimo e la pressione cresce costantemente. Anche in questo caso, la tensione è alimentata dall’incertezza e dalla necessità di prendere decisioni rapide, spesso influenzate da dinamiche di fiducia e tradimento.
Approfondimento
Squid Game, Netflix chiude la serie con un trailer d’addio
Il fenomeno globale nato in Corea del Sud
Alla base di questo universo narrativo c’è Squid Game, il drama sudcoreano ideato da Hwang Dong-hyuk, che in breve tempo si è trasformato in un autentico fenomeno culturale mondiale, diventando la serie più vista di sempre su Netflix.
La trama ruota attorno a una competizione segreta che coinvolge 456 partecipanti, tutti accomunati da gravi difficoltà economiche. I concorrenti accettano di mettere a rischio la propria vita affrontando una serie di giochi infantili che, in caso di eliminazione, conducono alla morte. In palio vi è un ingente premio in denaro, capace di ribaltare il destino di chi riuscirà a sopravvivere fino all’ultima prova.
Con Squid Game: The VIP Challenge, l’impianto concettuale rimane riconoscibile, ma il volto della competizione cambia: a esporsi non sono più persone comuni schiacciate dai debiti, bensì figure pubbliche abituate ai riflettori. Una trasformazione che conferma la forza di un format ormai radicato nell’immaginario collettivo globale e pronto a rinnovarsi senza rinunciare alla propria identità originaria.
Approfondimento
Squid Game: La sfida, il trailer della seconda stagione del reality
Netflix via Webphoto
Squid Game 2, il cast della serie Netflix. FOTO
Lo show che ha scatenato una vera e propria mania nel 2021 è tornato con un nuovo ciclo di episodi (sette in tutto) per riprendere la storia da dove si era interrotta tre anni fa. Nuovi e vecchi volti si confronteranno ancora una volta in una sfida mortale che apre le porte a una riflessione sulle contraddizioni del mondo contemporaneo. Ecco chi sono i principali interpreti