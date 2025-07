Il sipario cala sulla serie televisiva cult sudcoreana. Per celebrare la fine dello show, la piattaforma di streaming ha deciso di regalare ai fan un trailer finale come congedo. “Il gioco è finito. Grazie per aver giocato. Squid Game, la serie completa, solo su Netflix”, con queste parole si conclude un messaggio diretto agli spettatori

Netflix chiude ufficialmente la serie televisiva Squid Game con un trailer d’addio, conclusione finale della terza e ultima stagione dello show dei record. E, in generale, conclusione definitiva non solo della terza stagione ma dell'intera serie.

Ed è così che il sipario cala sul cult sudcoreano. Per celebrare la fine dello show, la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha deciso di regalare ai fan un trailer finale come congedo. “Il gioco è finito. Grazie per aver giocato. Squid Game, la serie completa, solo su Netflix”, con queste parole si conclude un messaggio diretto agli spettatori.

Dopo aver ridefinito i confini del successo televisivo globale, Squid Game giunge quindi definitivamente al capolinea. Il motivo per cui, probabilmente, Netflix ha reso ufficiale la conclusione dell'acclamata serie sudcoreana con un trailer dal tono nostalgico è per segnare la fine di un'epoca per la piattaforma e per il pubblico mondiale. Un gesto che forse intende chiarire che non c’è nessun seguito all’orizzonte, almeno per ora. E infatti il tanto vociferato spin-off americano rimane, a oggi, una possibilità non confermata.

Potete guardare il trailer d’addio di Squid Game nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Un addio in immagini: il trailer che chiude la storia

Con una durata di circa sessanta secondi, il video diffuso da Netflix si apre con un montaggio delle sequenze più rappresentative delle tre stagioni della serie. Le immagini scorrono accompagnate da un’atmosfera carica di emozione, per poi concludersi con un messaggio diretto agli spettatori: “Il gioco è finito. Grazie per aver giocato. Squid Game, la serie completa, solo su Netflix”.

La scelta del tono, volutamente malinconico, insieme alla formula della comunicazione adottata dal colosso dello streaming, lascia pochi dubbi sul fatto che la storia sia giunta alla sua naturale conclusione. E raffredda notevolmente l'entusiasmo dei fan che attendevano notizie su uno spin-off ambientato negli Stati Uniti, argomento su cui si era speculato a lungo nei mesi scorsi.



Il cameo di Cate Blanchett e le parole di Hwang Dong-hyuk

A rendere ancora più intenso l’epilogo narrativo, l’ultimo episodio della terza stagione ha visto la comparsa inaspettata di Cate Blanchett. L’attrice interpreta una figura enigmatica: una reclutatrice americana che, in pochi minuti di scena, ha acceso le fantasie dei fan sulla possibilità di un ampliamento del mondo narrativo, magari proprio con una serie ambientata negli USA.

Tuttavia, è stato lo stesso Hwang Dong-hyuk, ideatore di Squid Game, a chiarire le intenzioni dietro questa scelta registica. Intervistato da The Hollywood Reporter, Hwang ha dichiarato: “Non era pensata per aprire a nuove storie, ma per sottolineare come certe dinamiche di potere ed emarginazione siano universali”.

E ha poi smentito anche le voci su un possibile remake occidentale curato da David Fincher. L'autore sudcoreano ha raccontato di non essere stato contattato in nessuna forma ufficiale e di aver appreso della notizia solo attraverso articoli pubblicati online: “Ne ho letto solo online. Nessuno mi ha parlato ufficialmente di un adattamento”, ha affermato.



Un fenomeno globale che si congeda dal pubblico

Nonostante Squid Game sia entrata nella storia della televisione come una delle produzioni Netflix più viste di sempre, e abbia lasciato un segno profondo nella cultura pop internazionale, il messaggio lanciato dal trailer e le dichiarazioni recenti sembrano confermare in modo definitivo la conclusione della narrazione principale.

Se è vero che l’universo creato da Hwang Dong-hyuk resta ricco di potenziali diramazioni, non esistono al momento sviluppi ufficiali su futuri progetti. Qualsiasi espansione della saga richiederebbe scelte creative complesse, tanto più in assenza del coinvolgimento diretto del suo creatore.

Al momento, dunque, Squid Game saluta il suo pubblico esattamente come lo aveva conquistato: con un messaggio semplice e potente, che risuona a ogni latitudine.



Potete guardare il trailer d’addio di Squid Game nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.