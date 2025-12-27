Gomorra - Le Origini, Tullia Venezia interpreta Donna Imma da giovane

Gomorra – Le origini, serie tv Sky Original prodotta da Sky Studios e Cattleya, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano e distribuita internazionalmente da Beta Film, prequel di Gomorra – La Serie, arriva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 9 gennaio, disponibile anche on demand. In questo video realizzato da Sky, Tullia Venezia parla del suo personaggio, quello della giovane Imma.

L'impatto col set

L’attrice racconta il mix di emozioni provato quando ha avuto la notizia di esser stata scelta per interpretare il personaggio di Imma da giovane, il primo in un progetto tanto importante e grande per lei: “L’impatto col set è stato impressionante”, spiega Venezia. Lo sceneggiatore Leonardo Fasoli racconta il background borghese di Imma, ma anche questo legame ancestrale che sente con radici su un territorio socialmente complicato: “In Pietro probabilmente quest’anima non borghese che invece per un’altra parte ha, viene risvegliata”.

L'incontro con Pietro

Nei pochi minuti di scena mostrati dalla clip è già possibile notare la chimica con Luca Lubrano e il legame che i due personaggi cominciano a instaurare, come uno influenza e impatta sull’altro, fin dall’inizio. Un primo incontro che Tullia Venezia racconta così: “È come se inconsapevolmente si fossero scelti, hanno trovato l’uno nell’altro un punto di riferimento”.

"Un coming of age distorto"

“Sono dei rapporti che non nascono come tossici – spiega Maddalena Ravagli, sceneggiatrice - quindi è sempre una domanda, per chi guarda, sul tema le scelte che facciamo sono importanti e ci definiscono, in qualche modo è un coming of age distorto”. Potete vedere il video integrale in testa a questo articolo.