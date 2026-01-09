Wicked – Parte 2 arriva è disponibile su Sky Primafila Premiere. Il capitolo conclusivo della saga ispirata al mondo di Oz ritrova Elphaba e Glinda divise, ma legate da un destino comune. In apertura dell’articolo, una clip esclusiva per Sky TG24 dai contenuti speciali del film, con Ariana Grande e la canzone di Glinda. Il film è candidato a cinque Golden Globe e a sette Critics’ Choice Awards

Wicked – Parte 2, il ritorno a Oz tra magia, scelte e conseguenze

Giusto in tempo per le feste, i fan possono tornare nella Città di Smeraldo senza muoversi da casa. Wicked - Parte 2 è disponibile su Sky Primafila Premiere, portando a compimento la storia mai raccontata delle streghe di Oz. In testa all’articolo, Sky TG24 propone in esclusiva una clip tratta dai contenuti speciali del film, incentrata su Ariana Grande e sulla canzone di Glinda.

Candidato a cinque Golden Globe e a sette Critics’ Choice Awards, Wicked – Parte 2 raccoglie l’eredità di un primo capitolo che ha conquistato pubblico e critica, trasformando il musical cult in un evento cinematografico globale.

Elphaba e Glinda: due strade, un solo destino

Il film si apre con Elphaba e Glinda separate, costrette a vivere con il peso delle proprie scelte. Elphaba (Cynthia Erivo), ormai demonizzata come la Strega Malvagia dell’Ovest, vive in esilio nella foresta di Oz, continuando la sua battaglia per la libertà degli animali e tentando di rivelare la verità sul Mago.

Glinda, al contrario, è diventata il volto ufficiale della bontà: vive nel palazzo della Città di Smeraldo, circondata da consenso e privilegi. Sotto la guida di Madame Morrible (Michelle Yeoh), viene scelta come simbolo rassicurante di un potere che promette stabilità e ordine.

Celebrità, amore e propaganda

Mentre la popolarità di Glinda cresce, la giovane strega si prepara a sposare il Principe Fiyero (Jonathan Bailey) in un matrimonio spettacolare, degno della migliore tradizione oziana. Ma dietro la facciata scintillante, Glinda resta tormentata dalla distanza che la separa da Elphaba.

Il tentativo di riconciliazione tra l’amica e il Mago fallisce, innescando una catena di conseguenze irreversibili: Boq (Ethan Slater) e Fiyero vengono trasformati per sempre, mentre la sicurezza di Nessarose (Marissa Bode), sorella di Elphaba, viene messa in pericolo dall’arrivo inatteso di una ragazza del Kansas.

Il cuore del racconto: amicizia e responsabilità

Quando una folla inferocita si solleva contro la Strega Malvagia, Elphaba e Glinda sono costrette a riunirsi un’ultima volta. Al centro del film resta la loro amicizia, messa alla prova dal potere, dalla paura e dal compromesso. Solo attraverso sincerità ed empatia le due streghe potranno sperare di cambiare se stesse — e l’intero destino di Oz.

Un cast corale e una macchina produttiva imponente

Accanto alle protagoniste, il cast comprende anche Bowen Yang e Bronwyn James nei panni degli assistenti di Glinda, Pfannee e ShenShen, e Sharon D. Clarke come voce della tata di Elphaba, Dulcibear. Il film è prodotto da Marc Platt e David Stone, con Stephen Schwartz tra i produttori esecutivi.

Basato sul musical che ha segnato una generazione, Wicked – Parte 2 porta sullo schermo le musiche e i testi di Stephen Schwartz, su libretto di Winnie Holzman, tratto dal romanzo bestseller di Gregory Maguire. La colonna sonora è firmata da John Powell e Stephen Schwartz.

Dopo il successo del primo Wicked — uscito nel novembre 2024, con 10 nomination agli Oscar e due statuette vinte, e un incasso globale di 750 milioni di dollari — il viaggio a Oz si chiude con un finale che promette emozione, spettacolo e memori