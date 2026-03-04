Marracash ha annunciato un block party in Barona a Milano il 18 aprile

Per Marracash è ora di festeggiare. Sabato 18 aprile , il King del rap torna nel quartiere Barona , nella periferia Sud di Milano, dove è cresciuto, per la grande festa Marra Block Party . Nel frattempo, il rapper ha celebrato in Via De Petris il disco di diamante per l’album Persona (2019), che ha collezionato 500 mila copie vendute tra dischi, download e streaming. “Un diamante da Via De Petris 100. Grazie a tutti, grazie al mio quartiere”, ha scritto su Instagram. “Disco di diamante per Persona. È un onore portarlo qua in questo quartiere in cui tutto è cominciato, quartiere che è stato per me un’identità, la mia narrazione, la mia storia e la mia motivazione soprattutto”, ha aggiunto in un video, mentre mostra la targa circondato dai fan. “È da tanto tempo che volevo restituire qualcosa a questo quartiere, quindi farò un evento speciale il 18 aprile, per cui vi darò più informazioni”. Sui social, il presidente del Municipio, Santo Minniti, ha ribadito: “Un progetto che sogniamo da anni. A cui lavoriamo da mesi, in collaborazione con il Municipio 6. Una periferia diventa voce, un quartiere diventa palco, un sogno diventa realtà. E non sarà solo un concerto. Sarà riscatto. Chi cresce in quartiere lo sa: puoi andare ovunque, ma il vero riscatto è tornare”. Oltre alla musica, sono previste anche attività di raccolta fondi per i progetti sociali della zona.

IL SUCCESSO DEL RAGAZZO DI QUARTIERE

Nato il 22 maggio 1979 a Nicosia, nella metà degli anni Ottanta il rapper Marracash (all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo) si è trasferito con la famiglia nel quartiere Barona, nella periferia Sud di Milano. Ha esordito nel 2005 con il mixtape Roccia Music I, al quale hanno collaborato sia il collettivo Dogo Gang, sia altri artisti della scena hip hop italiana. Nel 2008 ha pubblicato il primo album solista, Marracash, che ha ospitato tra gli altri Guè, J-Ax, Jake La Furia e i Co’ Sang. Tra i brani più noti del disco compaiono le canzoni Badabum Cha Cha ed Estate in città. Nel 2009, Marracash ha realizzato insieme ad altri 55 cantanti italiani il brano di beneficenza Domani 21.04.2009 per ricordare le vittime del terremoto de L’Aquila e, nello stesso anno, ha pubblicato il secondo album Fino a qui tutto bene con le collaborazioni, tra le altre, di Giusy Ferreri e di Fabri Fibra. Nel 2011 ha pubblicato il terzo album King del rap con artisti della scena hip hop italiana come Fabri Fibra, Jake La Furia, Guè, J-Ax e Co’Sang, mentre nel 2012 ha fondato insieme al produttore Shablo l’etichetta discografica indipendente Roccia Music, che ha coinvolto figure come Achille Lauro, Fred De Palma, Sfera Ebbasta e Luché. Nel 2015, Marracash ha pubblicato il quarto album, Status, mentre nel 2016 è uscito il disco Santeria con Guè. Nel 2019 ha pubblicato il sesto album, Persona (poi eletto disco di diamante), e nel 2021 il settimo album, Noi, loro, gli altri, con ospiti Blanco, Calcutta e Guè. Nel 2022 il disco ha anche vinto il premio Targa Tenco come Miglior album. Nel 2023, come parte del Marrageddon Festival insieme a numerosi artisti italiani, il rapper ha tenuto due concerti speciali a Milano e a Napoli. Nel 2024 ha pubblicato il settimo album, È finita la pace, e nel 2025 il libro Qualcosa in cui credere – La mia trilogia, dove ha ripercorso il suo viaggio nella musica. Ha inoltre avuto una relazione di due anni con la cantante Elodie, con la quale ha collaborato nel singolo Margarita.