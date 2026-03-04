Annabel Schofield, morta la modella e attrice di Dallas

Annabel Schofield , modella, attrice, produttrice e scrittrice britannica, è morta lo scorso 28 febbraio all'età di 62 anni , notizia riportata dal Daily Mail e diffusa da diverse testate statunitensi di settore. Schofield, che aveva lavorato in molti ambiti del mondo dello spettacolo, è diventata popolare negli anni Ottanta per le sue copertine su diverse riviste di moda e per campagne pubblicitarie famose della stessa epoca. Sul piccolo schermo è nota per diversi film e serie televisive , la più famosa è Dallas, a cui si è unita per dodici episodi nella stagione 1988 col personaggio di Laurel Ellis , una giovane donna bellissima e ambiziosa. Assente dal mondo della recitazione da venticinque anni, si era dedicata ad altri progetti, inclusa la scrittura di un romanzo autobiografico del 2013 The Cherry Alignment, dedicato alla memoria dell'amico Heath Ledger.

Gli inizi come modella a Londra

Annabel Schofield è morta dopo aver lottato contro un cancro al cervello di cui aveva parlato pubblicamente tempo fa quando aveva anche aperto una campagna di raccolta fondi su GoFoundMe per coprire i costi delle cure a cui era sottoposta.

L'attrice ed ex modella era tornata online sulla pagine della campagna per aggiornare i sostenitori sul suo stato di salute lo scorso gennaio, dopo essersi sottoposta ad un intervento di rimozione di una massa tumorale.

Schofield è morta a Los Angeles ma era nata in Galles nel 1963. Figlia di un produttore cinematografico che aveva all'attivo cult come Jerry Maguire, aveva iniziato presto nel mondo della moda a Londra dove la sua agenzia era riuscita a farle ottenere prestigiose copertine.

Le pose per Vogue Italia e Vogue Germania l'hanno lannciata per numerose campagne pubblicitarie, foto e video per marchi di moda e bellezza e non solo, da Revlon a Yves Saint Laurent, a Versace.

Melissa Richardson, dell'agenzia londinese Take Two la ricorda con affetto. "L'abbiamo amata perché era divertente, vera e bella (...) Non è mai cambiata dalla dolce ragazza gallese di 17 anni che ho incontrato per la prima volta. Era leale, premurosa, e conosceva il suo mestiere. Era la migliore".