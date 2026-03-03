In particolare, alcune scelte narrative hanno riguardato il finale della storia d’amore tra Benedict, il secondogenito noto per il suo iniziale scetticismo verso il matrimonio, e Sophie Baek. Questi aspetti hanno richiesto modifiche rispetto al materiale originale, segnalando come la trasposizione televisiva abbia deciso di intervenire su determinati passaggi della vicenda per adattarli al formato della serie.

Dai fermagli alle scelte narrative: il cuore della differenza

Nel romanzo, i fermagli da scarpe sottratti ad Araminta assumono un ruolo cruciale nel dipanarsi degli eventi finali della vicenda di Sophie. Secondo Brownell, la dinamica originale vede Sophie appropriarsi dei fermagli, mentre Posy, per gentilezza, mente affermando di averli dati lei. La versione televisiva ha invertito questo dettaglio: inizialmente è Posy a prendere i fermagli e a consegnarli a Sophie. "Le clip per le scarpe giocano un ruolo importante nel romanzo. Qui è in realtà Sophie a prenderle e poi Posy solo per gentilezza mente e dice di essere stata lei a regalarglieli. Abbiamo modificato un po' la situazione in modo che inizialmente fosse Posy a prendere i fermagli e a darli a Sophie", ha chiarito la showrunner.

Il furto dei fermagli diventa, nella serie, il pretesto per l’ossessione di Araminta, che intende punire Sophie e allontanarla definitivamente dalla sua vita. La gravità delle accuse – furto e spacciarsi per nobildonna – porta la protagonista a rischiare la prigione a vita. Nel romanzo, Araminta visita Sophie in carcere per goderne anticipatamente la condanna, ma viene sorpresa dall’intervento tempestivo di Benedict e Violet. Nella serie, invece, il confronto in cella avviene senza l’interruzione dei Bridgerton: Benedict e Violet fanno il loro ingresso solo durante l’udienza, creando un diverso ritmo narrativo. "Nel libro è un pezzo forte e volevamo analizzarlo un po’ sia per dargli respiro sia perché Sophie potesse essere quella che prende il controllo di se stessa nella seconda parte. Penso che sia davvero sexy e romantico per Benedict essere un grande eroe come lo è quando arriva in prigione nel libro, ma volevamo tenere nascosto solo un pezzo", ha spiegato Brownell.