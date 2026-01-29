Bridgerton 4, il cast della nuova stagione della serie tv Netflix. FOTO
Lo show prodotto da Shondaland è tornato: giovedì 29 gennaio 2026, la piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) rende disponibile la 1° parte della 4° stagione di una delle serie di maggiore successo. A essere rimessi al centro sono passioni, segreti e tensioni sociali. Da Luke Thompson nei panni di Benedict Bridgerton a Yerin Ha alias Sophie Baek, scopriamo chi sono gli interpreti e i relativi personaggi