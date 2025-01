Bridgerton 4, l'evento di San Valentino con Luke Thompson e Yerin Ha

Si terrà in streaming sul sito del produttore Shonda Rhimes. Presenti anche l'attrice Golda Rosheuvel, volto della regina Carlotta e la showrunner Jess Brownell

Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato un evento per i fan di Bridgerton, che includerà gli annunci sulla quarta stagione e si terrà in streaming il 14 febbraio, giorno di San Valentino, sul sito del produttore Shonda Rhimes. In programma la conversazione tra gli attori Golda Rosheuvel (interprete della regina Carlotta di Meclemburgo Strelitz), Luke Thompson e Yerin Ha (gli innamorati protagonisti della prossima stagione) e la showrunner Jess Brownell.

I CONCERTI E IL BALLO A TEMA BRIDGERTON Netflix ha anche annunciato i concerti a lume di candela di Bridgerton, performance orchestrali delle opere dello show in oltre 30 città del mondo, da Seoul a Mumbai. La terza stagione aveva incluso le cover strumentali di Happier Than Ever di Billie Eilish, Dynamite dei BTS e Cheap Thrills di Sia. Inoltre, la serie tv aveva già organizzato The Queen’s Ball: A Bridgerton Experience a Los Angeles e a New York, dove i partecipanti avevano imparato valzer o gareggiato per attirare l’attenzione della regina Carlotta. Approfondimento Bridgerton 4, il cast si riunisce per la lettura del copione

LA STORIA D'AMORE TRA BENEDICT BRIDGERTON E SOPHIE BAEK In attesa dell’uscita della quarta stagione nel 2026, lo streamer e i produttori della serie hanno disseminato diversi indizi sulla trama. Nei nuovi episodi lo scapolo Benedict Bridgerton (Thompson) incontrerà Sophie Baek (Ha) nei panni della Dama in Argento al ballo in maschera di Violet Bridgerton (Ruth Gemmell), e inizierà con lei una storia d'amore. Con loro torneranno anche la coppia di promessi sposi della terza stagione, Penelope (Nicole Coughlan) e Colin (Luke Newton), e ancora Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Lady Danbury (Adjoa Andoh), Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) ed Eloise Bridgerton (Claudia Jessie). Approfondimento Bridgerton 4, Jonathan Bailey tornerà nei nuovi episodi della serie